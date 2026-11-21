Gala del Miss Venezuela 2026 define a sus tres representantes internacionales

El jueves 19 de noviembre de 2026, el Estudio 1 de Venevisión fue sede de la gala del Miss Venezuela 2026, conducida por Isabella Rodríguez y Leo Aldana, donde se coronaron las tres soberanas que representarán a Venezuela en certámenes internacionales. El evento, transmitido en vivo por Venevisión, contó con la participación de 25 candidatas y un opening inspirado en la producción musical Vaselina.

Sofía Pascuzzo logra el back-to-back para Falcón

Sofía Pascuzzo, Miss Falcón 2026, de 25 años y estudiante de Medicina, se coronó como Miss Venezuela Mundo 2026 recibiendo la corona de manos de Mística Núñez, quien también representó a Falcón el año anterior. Su causa social se enfoca en programas de intervención médico-deportiva e higiene mental para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Completan el cuadro Delia Santander (Miss Táchira) como Miss International Venezuela 2026 y Emiliana Carvallo (Miss Carabobo) como Miss Supranational Venezuela 2026.

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