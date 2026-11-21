Sofía Pascuzzo gana Miss Venezuela Mundo 2026 y representará al país en Miss World
La estudiante de medicina de 25 años, Miss Falcón, obtuvo la corona principal en la gala del 19 de noviembre transmitida por Venevisión.
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Respuestas rápidas
¿Quién es Sofía Pascuzzo y qué título ganó?
Sofía Pascuzzo, de 25 años, Miss Falcón 2026 y estudiante de Medicina, fue coronada Miss Venezuela Mundo 2026 el 19 de noviembre de 2026.
¿Cuándo y dónde se realizó la gala del Miss Venezuela 2026?
La gala se realizó el jueves 19 de noviembre de 2026 en el Estudio 1 de Venevisión, transmitida en vivo por ese canal.
¿Quiénes son las otras dos reinas coronadas en la misma gala?
Delia Santander (Miss Táchira) como Miss International Venezuela 2026 y Emiliana Carvallo (Miss Carabobo) como Miss Supranational Venezuela 2026.
¿Qué causa social promueve la nueva Miss Venezuela Mundo?
Su causa social está enfocada en desarrollar programas de intervención médico-deportiva e higiene mental para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
¿Cuándo se elegirá a Miss Universo Venezuela 2026?
La elección de Miss Universo Venezuela se realizará en una segunda fecha, el 3 de diciembre de 2026.
El resumen
Gala del Miss Venezuela 2026 define a sus tres representantes internacionales
El jueves 19 de noviembre de 2026, el Estudio 1 de Venevisión fue sede de la gala del Miss Venezuela 2026, conducida por Isabella Rodríguez y Leo Aldana, donde se coronaron las tres soberanas que representarán a Venezuela en certámenes internacionales. El evento, transmitido en vivo por Venevisión, contó con la participación de 25 candidatas y un opening inspirado en la producción musical Vaselina.
Sofía Pascuzzo logra el back-to-back para Falcón
Sofía Pascuzzo, Miss Falcón 2026, de 25 años y estudiante de Medicina, se coronó como Miss Venezuela Mundo 2026 recibiendo la corona de manos de Mística Núñez, quien también representó a Falcón el año anterior. Su causa social se enfoca en programas de intervención médico-deportiva e higiene mental para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Completan el cuadro Delia Santander (Miss Táchira) como Miss International Venezuela 2026 y Emiliana Carvallo (Miss Carabobo) como Miss Supranational Venezuela 2026.
- Fecha y lugar: 19 de noviembre de 2026, Estudio 1 de Venevisión
- Conductoras: Isabella Rodríguez y Leo Aldana
- Miss Venezuela Mundo 2026: Sofía Pascuzzo (Miss Falcón, 25 años, estudiante de Medicina)
- Miss International Venezuela 2026: Delia Santander (Miss Táchira)
- Miss Supranational Venezuela 2026: Emiliana Carvallo (Miss Carabobo)
- Próximo evento: Miss Universo Venezuela se realizará el 3 de diciembre de 2026
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Sofía Pascuzzo (Miss Falcón) coronada Miss Venezuela Mundo 2026
- Gala realizada el 19 de noviembre de 2026 en Estudio 1 de Venevisión
- Tres coronas otorgadas: Miss World, Miss International y Miss Supranational
Qué falta por confirmar
- Fecha y sede confirmada del certamen Miss World 2026 donde competirá Pascuzzo
- Detalles de la preparación y agenda internacional de las tres reinas antes de sus certámenes
|Medio
|Enfoque destacado
|Mundinews
|Describe la dinámica de la gala: opening con Vaselina, desfiles en traje de baño y gala, y las 7 finalistas
|2001online
|Resalta el perfil académico de Pascuzzo como estudiante de medicina de 25 años
|Correo del Caroní
|Titular directo confirmando la coronación de Sofía Pascuzzo como Miss Venezuela Mundo 2026
|LaPatilla.com
|Confirma la coronación de Pascuzzo como Miss Venezuela Mundo 2026
Cobertura (5)
- DELIA SANTANDER CONQUISTA LA CORONA DE MISS INTERNATIONAL VENEZUELA 2026 Y SE PREPARA PARA BRILLAR EN JAPÓN missvenezuela.com ·
- Empezaron los compromisos de las nuevas reinas del Miss Venezuela Últimas Noticias ·
- Las misses de Táchira, Carabobo y Falcón representarán a Venezuela en tres concursos internacionales El Diario Venezuela ·
- Sofía Pascuzzo se corona Miss Venezuela Mundo 2026 Correo del Caroní ·
- Sofía Pascuzzo fue coronada como Miss Venezuela Mundo 2026 LaPatilla.com ·
Fuentes directas consultadas
- Miss Venezuela 2026 ya tiene a sus representantes para Miss World, Miss International y Miss Supranational | El Estímulo elestimulo.com · Contraste documental
- Sofía Pascuzzo coronada Miss Venezuela Mundo 2026 mundinews.com · Contraste documental
- ¡El cuadro está completo! Estas son las tres nuevas ganadoras del Miss Venezuela 2026 2001online.com · Contraste documental
- Venezuela — Miss Venezuela 2026: Conoce a las tres nuevas embajadoras de la belleza prensamercosur.org · Contraste documental
- Miss Universe hola.com · Contraste documental
- Miss Venezuela coronó a sus primeras reinas elperiodiquito.com · Contraste documental
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