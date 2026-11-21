Qué ha ocurrido

Esta semana se han revelado dos incidentes de seguridad informática que afectan a organismos federales de Estados Unidos. Por un lado, el FBI investiga una presunta intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), la base de datos que comparten policías federal, estatales y locales para consultar órdenes de detención, antecedentes y verificaciones de identidad. Por otro, el Departamento de Agricultura (USDA) ha confirmado un acceso no autorizado al sistema que gestiona los pagos a productores agrícolas, lo que ha interrumpido varios de sus servicios.

Contexto y datos clave

Según CNN, la brecha en el NCIC del FBI se descubrió en los últimos dias y sería la segunda en pocos meses. La cadena cita a dos fuentes cercanas a la investigación, mientras la agencia no ha confirmado oficialmente el alcance ni la autoría. En el caso del USDA, Reuters y NBC News informan que el departamento notificó a sus empleados el jueves pasado; exfuncionarios advierten que el sistema de pagos vulnerado podría servir como “puerta trasera” para acceder a datos más sensibles, como información de seguridad alimentaria o investigaciones de enfermedades animales. La Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) publicó esta semana un informe que alerta sobre debilidades persistentes en la ciberseguridad federal.

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Qué vigilar a continuación

Las investigaciones están en curso y la atribución de los ataques sigue sin determinarse. Será clave conocer si hay conexión entre ambos incidentes, el alcance real de la exposición de datos en el NCIC y si la interrupción de pagos del USDA afecta a la cadena de suministro alimentario. Las declaraciones oficiales del FBI y del USDA, así como posibles audiencias en el Congreso, marcarán los próximos pasos.