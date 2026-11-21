"Hay una parte de mí que va aprendiendo a ser viejo, pero hay otra a la que le cuesta muchísimo": Jorge Drexler
El cantautor uruguayo Jorge Drexler reflexiona sobre el envejecimiento y la creación musical, marcando tendencia tras sus recientes nominaciones.
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Respuestas rápidas
¿Por qué es tendencia Jorge Drexler?
Es tendencia tras reflexionar públicamente sobre el envejecimiento y por sus recientes nominaciones a los Premios Grammy y Latin Grammy.
¿Qué edad tiene Jorge Drexler?
El cantante uruguayo tiene 62 años de edad.
¿Qué dijo exactamente Jorge Drexler sobre la vejez?
Afirmó que hay una parte de él que va aprendiendo a ser viejo, pero que a otra le cuesta muchísimo.
¿Qué galardón reciente se vincula al artista?
BALTA conquistó su primer Latin Grammy junto a Jorge Drexler por el tema titulado "El tambor chico".
El resumen
Reflexiones sobre el envejecimiento y la música
El reconocido cantautor uruguayo Jorge Drexler, de 62 años, se encuentra en el centro de la atención mediática tras compartir profundas reflexiones sobre el paso del tiempo y los procesos de envejecimiento. En declaraciones recientes recogidas por diversos medios, el artista confesó que "hay una parte de mí que va aprendiendo a ser viejo, pero hay otra a la que le cuesta muchísimo", abordando con honestidad la madurez y la aceptación personal.
Además de sus reflexiones vitales, la actualidad del músico abarca importantes reconocimientos en la industria fonográfica. Medios públicos y plataformas informativas han confirmado su nominación a los Premios Grammy, sumando este hito al éxito de BALTA, quien conquistó su primer Latin Grammy junto a Drexler gracias al tema "El tambor chico".
- Edad y madurez: Jorge Drexler aborda abiertamente los retos emocionales de cumplir años a los 62 años.
- Reconocimientos internacionales: El artista destaca por su reciente nominación a los Premios Grammy y su colaboración en "El tambor chico".
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- Jorge Drexler, nominado a los Premios Grammy Medios Públicos · hace 5 h
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- BALTA conquista su primer Latin Grammy junto a Jorge Drexler con “El tambor chico” veracruzinforma.com.mx · hace 5 h
- "Hay una parte de mí que va aprendiendo a ser viejo, pero hay otra a la que le cuesta muchísimo": Jorge Drexler BBC · hace 5 h
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