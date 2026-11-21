Reflexiones sobre el envejecimiento y la música

El reconocido cantautor uruguayo Jorge Drexler, de 62 años, se encuentra en el centro de la atención mediática tras compartir profundas reflexiones sobre el paso del tiempo y los procesos de envejecimiento. En declaraciones recientes recogidas por diversos medios, el artista confesó que "hay una parte de mí que va aprendiendo a ser viejo, pero hay otra a la que le cuesta muchísimo", abordando con honestidad la madurez y la aceptación personal.

Además de sus reflexiones vitales, la actualidad del músico abarca importantes reconocimientos en la industria fonográfica. Medios públicos y plataformas informativas han confirmado su nominación a los Premios Grammy, sumando este hito al éxito de BALTA, quien conquistó su primer Latin Grammy junto a Drexler gracias al tema "El tambor chico".