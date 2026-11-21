Atlas empata con Juárez en la última jornada y queda a la espera de su lugar en Liguilla
El Atlas dejó escapar la victoria ante FC Juárez con un penal en el último suspiro, sellando un vibrante 3-3 en la Liga MX.
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- Clave informativa: Atlas empata con Juárez en la última jornada y queda a la espera de su lugar en Liguilla
- Punto central: El Atlas dejó escapar la victoria ante FC Juárez con un penal en el último suspiro, sellando un vibrante 3-3 en la Liga MX.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Un cierre agónico en la frontera
El encuentro disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez dejó un marcador final de 3-3 entre FC Juárez y el Atlas, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los rojinegros acariciaron el triunfo tras una remontada, pero una mano dentro del área en el minuto 97 permitió que los Bravos rescataran el empate definitivo.
Expectativa de cara a la fase final
Con este resultado, el equipo dirigido por Hernán Crespo acumuló 27 unidades y quedó a la espera de los resultados de otros partidos para definir si finalizará en el cuarto, quinto o sexto puesto de la tabla general. Por su parte, los Bravos se despidieron del torneo ubicados en el fondo de la clasificación con 11 puntos.
- Anotadores: Víctor Ríos abrió el marcador para la visita, mientras que Óscar Estupiñán y José Rodríguez Francis destacaron en las acciones ofensivas de los fronterizos.
- Definición: El equipo tapatío depende de combinaciones de otros encuentros para conocer su rival y condición de local en los Cuartos de Final.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El partido terminó con un empate 3-3 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
- Un penal en el tiempo agregado permitió a FC Juárez igualar el marcador.
- El Atlas quedó a la espera de otros resultados para conocer su posición final en la tabla.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué posición exacta ocupará el Atlas tras completarse el resto de los partidos de la jornada?
- ¿Quién será el rival definitivo de los rojinegros en la fase de Liguilla?
|Medio
|Enfoque destacado
|Mediotiempo
|Destacó el trámite del duelo en la frontera y cómo el Atlas dejó escapar el triunfo en los instantes finales.
|Noticias Caracol
|Puso el foco en la actuación del portero Camilo Vargas frente al poderío goleador de Óscar Estupiñán.
|AS México
|Resaltó la despedida de los Bravos del Apertura 2026 cerrando en el fondo de la tabla.
Cobertura (6)
- A lo Atlas, los Rojinegros empatan 3-3 de visita a Bravos Notisistema ·
- Hernán Crespo confía en dar otra cara en la Liguilla El Informador ·
- Bravos se despide del Apertura 2026 y termina en el fondo de la tabla AS México ·
- Camilo Vargas sufrió ante poder goleador de Óscar Estupiñán; al final fue 3-3 entre Atlas y Juárez Noticias Caracol ·
- Juárez vs. Atlas, ¿Cómo y dónde ver? Telemundo ·
- ¡Duelazo en la frontera! Atlas acarició el triunfo y ahora espera para saber cuál será su lugar en Liguilla Mediotiempo ·
Fuentes directas consultadas
- ¿Cómo quedaron FC Juárez vs Atlas? Resultado y goles del empate en la Liga MX marca.com · Contraste documental
- A lo Atlas… se le escapa el triunfo a los Zorros jalisco.quadratin.com.mx · Contraste documental
- FC Juárez rescata empate ante Atlas con penal en el último minuto - La Capital lacapital.com.mx · Contraste documental
- Dos goles en el tiempo agregado sellan el empate entre Juárez y Atlas excelsior.com.mx · Contraste documental
- Bravos de Juárez le roba el triunfo al rojinegro 'a lo Atlas' en una noche de goles en la Frontera record.com.mx · Contraste documental
- Atlas deja escapar el triunfo en la recta final y empata con Juárez informador.mx · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Cómo quedó el partido entre FC Juárez y Atlas?
El encuentro terminó con un empate de 3-3 en la Jornada 17 del Apertura 2026.
¿Por qué es tendencia el resultado del Atlas?
Porque los rojinegros ganaban el partido y un penal en el minuto 97 les arrebató la victoria en la frontera.
¿Cuándo y dónde se disputó el encuentro?
Se jugó el 20 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.
¿Qué consecuencias tiene este empate para el Atlas?
El equipo se mantiene con 27 unidades y debe esperar los resultados de otros contendientes para saber si clasifica en el cuarto, quinto o sexto puesto.
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