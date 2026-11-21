Un cierre agónico en la frontera

El encuentro disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez dejó un marcador final de 3-3 entre FC Juárez y el Atlas, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los rojinegros acariciaron el triunfo tras una remontada, pero una mano dentro del área en el minuto 97 permitió que los Bravos rescataran el empate definitivo.

Expectativa de cara a la fase final

Con este resultado, el equipo dirigido por Hernán Crespo acumuló 27 unidades y quedó a la espera de los resultados de otros partidos para definir si finalizará en el cuarto, quinto o sexto puesto de la tabla general. Por su parte, los Bravos se despidieron del torneo ubicados en el fondo de la clasificación con 11 puntos.

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