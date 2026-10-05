Alto costo de vivienda impide que los “millenial” y Gen Z puedan formar sus familias

La cobertura mediática internacional, impulsada por medios como DW, Yahoo, cronica.com.mx y Tiempo Argentino, detalló que el problema afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, impidiendo que millennials y la Generación Z puedan formar sus familias. Los datos difundidos señalan que el 75 % de las personas en América Latina recorta otros gastos para poder cubrir el pago de su vivienda.

En países como México y Argentina, las proporciones aumentan, alcanzando entre el 75 % y el 83 % de la población que debe sacrificar rubros básicos. Los informes especifican que este sector de la población está omitiendo comidas y postergando la atención médica, además de suspender la compra de medicamentos y remedios, para sostener el costo de sus hogares.

La información publicada hasta el momento se limita a los hallazgos presentados en el estudio global de la ONG, sin que la cobertura mencione medidas adicionales adoptadas por autoridades gubernamentales o sectoriales.