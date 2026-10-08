¡Cruz Azul manda en CU! La estadística contra Pumas que preocupa a los universitarios
Cruz Azul domina las estadísticas en CU frente a unos Pumas que acumulan años sin vencerlos.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
El encuentro entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 acapara la atención mediática tras confirmarse que el partido se jugará a las 9:00 am, según reportes oficiales de TV Azteca y diversos medios deportivos. La cobertura destaca que Cruz Azul se encuentra cerca de cumplir cinco años sin perder contra Pumas en Ciudad Universitaria, un registro que genera preocupación en el bando universitario y que da forma al llamado Clásico de la Obsesión.
La previa del partido, detallada por medios como El Sol de México, Récord, Mediotiempo y el Club de Futbol Cruz Azul, resalta tanto la racha positiva de los celestes como las posibles alineaciones del equipo universitario. Paralelamente, la cobertura de Estadio Deportes señala el descontento de la afición debido al precio de los boletos, los cuales alcanzan los mil 736 pesos a pesar de los resultados adversos recientes de la institución auriazul.
Las publicaciones no especifican modificaciones tácticas adicionales ni detalles sobre la respuesta final de la taquilla ante los precios señalados. La cobertura se limita a documentar el contexto estadístico previo al silbatazo inicial y los horarios oficiales establecidos para este compromiso de la Liga MX.
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Cobertura (8)
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- Pumas castiga el bolsillo de su afición: boletos contra Cruz Azul alcanzan los mil 736 pesos pese a sus malos resultados Estadio Deportes · hace 6 h
- Previa Pumas-Cruz Azul – Liga MX – J11 Club de Futbol Cruz Azul S. A. de C. V. · hace 6 h
- ¡Cruz Azul manda en CU! La estadística contra Pumas que preocupa a los universitarios Mediotiempo · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿A qué hora se jugará el partido entre Pumas y Cruz Azul?
El encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2026 se jugará a las 9:00 am.
¿Qué estadística preocupa a Pumas previo al duelo?
Cruz Azul está cerca de cumplir cinco años sin perder en condición de visitante frente a los universitarios en CU.
¿Qué se sabe sobre el costo de las entradas para el partido?
Los boletos alcanzan los mil 736 pesos a pesar de los malos resultados recientes del equipo auriazul.
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