¡Cruz Azul manda en CU! La estadística contra Pumas que preocupa a los universitarios

El encuentro entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 acapara la atención mediática tras confirmarse que el partido se jugará a las 9:00 am, según reportes oficiales de TV Azteca y diversos medios deportivos. La cobertura destaca que Cruz Azul se encuentra cerca de cumplir cinco años sin perder contra Pumas en Ciudad Universitaria, un registro que genera preocupación en el bando universitario y que da forma al llamado Clásico de la Obsesión.

La previa del partido, detallada por medios como El Sol de México, Récord, Mediotiempo y el Club de Futbol Cruz Azul, resalta tanto la racha positiva de los celestes como las posibles alineaciones del equipo universitario. Paralelamente, la cobertura de Estadio Deportes señala el descontento de la afición debido al precio de los boletos, los cuales alcanzan los mil 736 pesos a pesar de los resultados adversos recientes de la institución auriazul.

Las publicaciones no especifican modificaciones tácticas adicionales ni detalles sobre la respuesta final de la taquilla ante los precios señalados. La cobertura se limita a documentar el contexto estadístico previo al silbatazo inicial y los horarios oficiales establecidos para este compromiso de la Liga MX.