El histórico registro del canibalismo estelar en Andrómeda

Un equipo internacional de astrónomos liderado por Viraj Karambelkar, investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, ha logrado documentar por primera vez en tiempo real cómo una estrella gigante engulló a su compañera estelar. El fenómeno fue detectado a través del seguimiento del destello transitorio denominado AT 2025abao y apodado Bao, situado en la periferia de la galaxia de Andrómeda (M31), aproximadamente a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra. La investigación fue publicada en la revista científica Nature.

Según detallan los registros citados por medios como Agencia SINC, Infobae, prensamercosur.org y estenerife.com, el proceso completo abarcó un periodo de siete años. El fenómeno de canibalismo estelar se desencadena cuando una estrella gigante roja, tras agotar su combustible nuclear, comienza a expandirse y absorbe a una compañera cercana debido a la intensa interacción gravitatoria. Observaciones previas realizadas con instrumentos como NEOWISE y el telescopio WINTER en California ya habían detectado un aumento progresivo de la luminosidad en el sistema desde 2018.