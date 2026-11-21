Astrónomos observaron por primera vez cómo una estrella gigante engulló a su compañera en Andrómeda
Astrónomos documentan por primera vez cómo una estrella gigante devoró a su compañera en la galaxia de Andrómeda tras un proceso de siete años.
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El resumen
El histórico registro del canibalismo estelar en Andrómeda
Un equipo internacional de astrónomos liderado por Viraj Karambelkar, investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, ha logrado documentar por primera vez en tiempo real cómo una estrella gigante engulló a su compañera estelar. El fenómeno fue detectado a través del seguimiento del destello transitorio denominado AT 2025abao y apodado Bao, situado en la periferia de la galaxia de Andrómeda (M31), aproximadamente a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra. La investigación fue publicada en la revista científica Nature.
Según detallan los registros citados por medios como Agencia SINC, Infobae, prensamercosur.org y estenerife.com, el proceso completo abarcó un periodo de siete años. El fenómeno de canibalismo estelar se desencadena cuando una estrella gigante roja, tras agotar su combustible nuclear, comienza a expandirse y absorbe a una compañera cercana debido a la intensa interacción gravitatoria. Observaciones previas realizadas con instrumentos como NEOWISE y el telescopio WINTER en California ya habían detectado un aumento progresivo de la luminosidad en el sistema desde 2018.
- Protagonistas del evento: Una estrella gigante roja con unas siete masas solares y una compañera más pequeña ubicada en la galaxia de Andrómeda.
- Cronología del hallazgo: El aumento gradual de brillo comenzó en 2018 y culminó en la documentación completa del proceso de fusión estelar publicada en Nature.
- Relevancia científica: Es la primera vez que se logra registrar de principio a fin todo el viaje y el desenlace fatal de una estrella absorbiendo a otra.
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Respuestas rápidas
¿Qué fenómeno astronómico se observó por primera vez en Andrómeda?
Se observó cómo una estrella gigante roja devoró y se fusionó con su compañera estelar en tiempo real, un proceso conocido como canibalismo estelar.
¿Dónde y a qué distancia ocurrió este evento?
Ocurrió en la periferia de la galaxia de Andrómeda (M31), situada a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra, bajo el registro del sistema transitorio AT 2025abao.
¿Quién lideró la investigación científica?
El estudio fue liderado por Viraj Karambelkar, investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y los resultados fueron publicados en la revista Nature.
¿Cuándo comenzaron las primeras señales de este fenómeno?
Los indicios iniciales comenzaron a registrarse en 2018 mediante un aumento progresivo de la luminosidad detectado por el telescopio espacial NEOWISE y el instrumento WINTER.
Cobertura (4)
- El James Webb capta por primera vez cómo una estrella gigante devora a su compañera en Andrómeda estenerife.com · hace 1 h
- Astrónomos observan por primera vez la fusión de dos estrellas en Andrómeda prensamercosur.org · hace 1 h
- Astrónomos observaron por primera vez cómo una estrella gigante engulló a su compañera en Andrómeda Infobae · hace 1 d
- Observan por primera vez cómo una estrella gigante engulle a su compañera en Andrómeda Agencia SINC · hace 3 d
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