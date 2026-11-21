La nueva frontera de la ‘Voyager 1’: ¿qué es un día luz?
La Voyager 1 alcanza la distancia histórica de un día luz de la Tierra, situándose a más de 25.000 millones de kilómetros.
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- Punto central: La Voyager 1 alcanza la distancia histórica de un día luz de la Tierra, situándose a más de 25.000 millones de kilómetros.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 10 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 13 artículos verificados.
Respuestas rápidas
¿Qué significa que la Voyager 1 está a un día luz?
Significa que la nave se encuentra a una distancia tal que la luz, y por tanto las señales de radio que emite la sonda, tardan un día completo en recorrer el trayecto hasta la Tierra.
¿Cuándo y desde dónde despegó la Voyager 1?
La sonda despegó el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral, dieciséis días después que su gemela, la Voyager 2.
¿Cuánto tardan las comunicaciones entre la Tierra y la nave?
Cualquier orden enviada por la NASA tarda más de un día en llegar a la Voyager 1, y la respuesta de la nave demora otro día en regresar.
¿Cuál era el objetivo inicial de la misión?
Su misión original era visitar Júpiter y Saturno aprovechando una alineación de los planetas que se repite cada 175 años.
¿Qué fuentes han cubierto este hito histórico?
Medios como El País, RPP Noticias, Agencia SINC y Excélsior han informado detalladamente sobre el acontecimiento.
🌍 Propagación entre idiomas
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Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Qué ha ocurrido
La sonda Voyager 1 ha alcanzado una distancia histórica de un día luz de la Tierra, equivalente a 25.902 millones de kilómetros, según informaron medios como El País, RPP Noticias y Agencia SINC. España captó recientemente el primer saludo de la nave desde el otro lado de la frontera interestelar tras superar este hito sin precedentes para un objeto fabricado por el ser humano.
Contexto y datos clave
La misión espacial despegó originalmente desde Cabo Cañaveral el 5 de septiembre de 1977, dieciséis días después que su gemela, la Voyager 2. Su objetivo inicial consistía en visitar Júpiter y Saturno aprovechando una alineación planetaria que ocurre cada 175 años. Debido a la inmensa distancia actual, cualquier orden enviada por la NASA tarda más de un día en alcanzarla, y la respuesta requiere otro día completo para retornar a nuestro planeta.
Qué vigilar a continuación
Cualquier actualización sobre la recepción de señales y el estado de los instrumentos a bordo de la sonda continuará siendo monitorizada por las agencias espaciales. La distancia récord marca una nueva etapa en la exploración del espacio interestelar y en la comunicación a intervalos de un día luz.
- Distancia alcanzada: 25.902 millones de kilómetros de la Tierra, equivalente a un día luz.
- Fecha de lanzamiento: La sonda despegó el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral.
- Retardo de comunicación: Las órdenes de la NASA y las respuestas de la nave tardan más de 24 horas en cada sentido.
- Recepción de señales: Se han captado las primeras señales y saludos desde España tras cruzar esta frontera interestelar.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (13)
- Captan la primera señal de la Voyager 1 tras alcanzar la distancia histórica de un día luz de la Tierra RPP Noticias · hace 1 d
- Más allá de un día luz: España capta el primer saludo de la ‘Voyager 1’ desde el otro lado de la frontera interestelar El País · hace 1 d
- La humanidad cruza una nueva frontera: la ‘Voyager 1’ ya está a un día luz de la Tierra El País · hace 3 d
- La sonda espacial Voyager 1 se convierte en el primer objeto humano en situarse a un día luz de distancia de la Tierra rtve.es · hace 3 d
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