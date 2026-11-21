Qué ha ocurrido

La sonda Voyager 1 ha alcanzado una distancia histórica de un día luz de la Tierra, equivalente a 25.902 millones de kilómetros, según informaron medios como El País, RPP Noticias y Agencia SINC. España captó recientemente el primer saludo de la nave desde el otro lado de la frontera interestelar tras superar este hito sin precedentes para un objeto fabricado por el ser humano.

Contexto y datos clave

La misión espacial despegó originalmente desde Cabo Cañaveral el 5 de septiembre de 1977, dieciséis días después que su gemela, la Voyager 2. Su objetivo inicial consistía en visitar Júpiter y Saturno aprovechando una alineación planetaria que ocurre cada 175 años. Debido a la inmensa distancia actual, cualquier orden enviada por la NASA tarda más de un día en alcanzarla, y la respuesta requiere otro día completo para retornar a nuestro planeta.

Qué vigilar a continuación

Cualquier actualización sobre la recepción de señales y el estado de los instrumentos a bordo de la sonda continuará siendo monitorizada por las agencias espaciales. La distancia récord marca una nueva etapa en la exploración del espacio interestelar y en la comunicación a intervalos de un día luz.