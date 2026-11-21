Qué ha ocurrido

Un equipo internacional de investigadores ha anunciado el hallazgo de restos excepcionalmente preservados de glóbulos rojos fosilizados y moléculas de hemo en el interior de los huesos de un dinosaurio. El descubrimiento, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, marca un hito en la paleontología molecular al tratarse de las trazas de sangre más antiguas confirmadas químicamente en la historia.

Contexto y datos clave

Los restos pertenecen a un ejemplar de Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó el noreste de Brasil hace aproximadamente 115 millones de años. La investigación detalla que las microestructuras mineralizadas esféricas fueron localizadas en los canales vasculares de los huesos de las extremidades posteriores del animal. La extraordinaria conservación de estas moléculas biológicas ha sido posible gracias a la acción combinada de la hausmannita, un mineral de manganeso, la actividad microbiana y un ambiente con bajo nivel de oxígeno que actuaron como una cápsula del tiempo natural.

Actores y próximas fases

El estudio ha sido coliderado por la Curtin University de Australia, con la participación de científicos de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marino-Terrestre, el Museo Nacional de Brasil, la Universidad Regional de Cariri y la Universidad Johns Hopkins. Los expertos señalan que este descubrimiento desafía las suposiciones previas sobre la durabilidad de las biomoléculas y abre nuevas vías para estudiar la fisiología de los dinosaurios.