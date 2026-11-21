Descubren restos de sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años, los más antiguos hallados nunca
Descubren restos fosilizados de sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años en Brasil, los más antiguos hallados hasta la fecha.
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Respuestas rápidas
¿Qué se ha descubierto exactamente en los huesos del dinosaurio?
Se han encontrado microestructuras mineralizadas de forma esférica similares a glóbulos rojos fosilizados y evidencias químicas de moléculas de hemo, un componente de la hemoglobina.
¿A qué antigüedad corresponden estos restos de sangre?
Los restos tienen una antigüedad aproximada de 115 millones de años, lo que los convierte en los más antiguos hallados nunca con confirmación química.
¿A qué especie de dinosaurio pertenecen los fósiles?
Pertenecen al Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio terópodo carnívoro descubierto en el noreste de Brasil.
¿Cómo fue posible que la sangre sobreviviera tanto tiempo?
La preservación excepcional se debió a la acción de un mineral llamado hausmannita, la actividad microbiana y un ambiente con poco oxígeno que actuaron como una cápsula del tiempo.
El resumen
Qué ha ocurrido
Un equipo internacional de investigadores ha anunciado el hallazgo de restos excepcionalmente preservados de glóbulos rojos fosilizados y moléculas de hemo en el interior de los huesos de un dinosaurio. El descubrimiento, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, marca un hito en la paleontología molecular al tratarse de las trazas de sangre más antiguas confirmadas químicamente en la historia.
Contexto y datos clave
Los restos pertenecen a un ejemplar de Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó el noreste de Brasil hace aproximadamente 115 millones de años. La investigación detalla que las microestructuras mineralizadas esféricas fueron localizadas en los canales vasculares de los huesos de las extremidades posteriores del animal. La extraordinaria conservación de estas moléculas biológicas ha sido posible gracias a la acción combinada de la hausmannita, un mineral de manganeso, la actividad microbiana y un ambiente con bajo nivel de oxígeno que actuaron como una cápsula del tiempo natural.
Actores y próximas fases
El estudio ha sido coliderado por la Curtin University de Australia, con la participación de científicos de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marino-Terrestre, el Museo Nacional de Brasil, la Universidad Regional de Cariri y la Universidad Johns Hopkins. Los expertos señalan que este descubrimiento desafía las suposiciones previas sobre la durabilidad de las biomoléculas y abre nuevas vías para estudiar la fisiología de los dinosaurios.
- Hallazgo histórico: Glóbulos rojos fosilizados de 115 millones de años en Brasil.
- Especie analizada: El terópodo carnívoro Aratasaurus museunacionali.
- Factores de conservación: La presencia de hausmannita y un entorno con poco oxígeno.
- Instituciones implicadas: Curtin University, Museo Nacional de Brasil y Universidad Johns Hopkins, entre otras.
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Cobertura (6)
- Encuentran restos de sangre de hace 115 millones de años dentro de los huesos de un dinosaurio epe.es · hace 10 d
- Descubren glóbulos rojos fosilizados en los restos de un dinosaurio de hace 115 millones de años lavozdegalicia.es · hace 18 d
- Descubren restos de sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años, los más antiguos hallados nunca El Mundo · hace 18 d
- Encuentran, por primera vez, sangre de dinosaurio de hace 115 millones de años abc.es · hace 18 d
- Descubren restos de sangre fosilizada en un dinosaurio brasileño Agencia SINC · hace 18 d
- Descubren restos de sangre de dinosaurio de 115 millones de años, los más antiguos hallados nunca elmundo.es · hace 18 d
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