El impacto del dopaje y la crisis del fondo keniano

El atletismo de Kenia se encuentra nuevamente en el centro de la polémica internacional tras la sanción de tres años impuesta a la medallista olímpica de oro Peres Jepchirchir por una violación de las normas antidopaje. La medida, anunciada por medios como AP News, Sports Illustrated y Yahoo, incluye la retirada de su triunfo en el maratón de Sídney y su veto de por vida en los grandes maratones ('majors').

Raíces del dominio y factores de vulnerabilidad

Investigaciones y análisis recientes publicados por medios como La Vanguardia y El Mundo señalan que el debate sobre el éxito de los corredores de África Oriental combina múltiples factores, desde la altitud geográfica y la tradición cultural hasta la pobreza endémica del país. Expertos y analistas apuntan que la vulnerabilidad económica de muchos deportistas es frecuentemente explotada por redes de médicos, técnicos y agentes que los introducen en prácticas prohibidas, a menudo aprovechando la falta de información de los propios corredores sobre qué sustancias constituyen dopaje. No obstante, figuras del deporte y atletas limpios reclaman que se distinga entre los talentos legítimos y quienes recurren a la trampa.