Yankees no ofrecen contrato a Luis Gil y Fernando Cruz; ambos quedan en agencia libre
El Novato del Año 2024 de la Liga Americana y un relevista veterano salen del roster de Nueva York tras no recibir oferta antes del plazo de arbitraje.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Yankees no ofrecen contrato a Luis Gil y Fernando Cruz; ambos quedan en agencia libre
- Punto central: El Novato del Año 2024 de la Liga Americana y un relevista veterano salen del roster de Nueva York tras no recibir oferta antes del plazo de arbitraje.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 6 calculada a partir de 8 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (8)
- Los Yankees dejan libre a Luis Gil, dos años después de ser Novato del Año Diario Libre ·
- Los Yankees ponen fin a dos historias de altibajos El Nacional — La voz de todos ·
- Yankees dejan en libertad a Luis Gil El Nuevo Diario ·
- New York Yankees cortan al lanzador Fernando Cruz AhoraMismo.com ·
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- Fernando Cruz queda en libertad tras no recibir oferta de contrato de los Yankees El Nuevo Día ·
- Luis Gil y Fernando Cruz a la agencia libre tras no recibir oferta de Yankees MLB.com ·
- Los Yankees dejan en libertad a Luis Gil Listín Diario ·
Fuentes directas consultadas
- Former Rookie of the Year Luis Gil and 2023 All-Star Josiah Gray among 44 non-tender free agents abcnews.com · Contraste documental
- Los Yankees ponen fin a dos historias de altibajos elnacional.com.do · Contraste documental
- New York Yankees fichan discretamente a jardinero de 23 años ahoramismo.com · Contraste documental
- Buscar en RCC Noticias rccnoticias.com.do · Contraste documental
- Yankees dejan libre a Luis Gil, el Novato del Año de 2024 deultimominuto.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 8 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Qué ha ocurrido
Los New York Yankees anunciaron el viernes que no ofrecerán contratos para la temporada 2027 al abridor dominicano Luis Gil y al relevista Fernando Cruz, convirtiéndolos en agentes libres. La decisión se enmarca en el plazo límite de ofertas de arbitraje salarial y afecta a 44 jugadores en toda la MLB, según reportes de MLB.com y ABC News.
Contexto y datos clave
Gil, de 28 años, ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2024 tras registrar 15-7, 3.50 de efectividad y 171 ponches en 151.2 entradas, aunque lideró las mayores en bases por bolas (77). En 2025 una distensión en el dorsal lo limitó a 11 aperturas (4-1, 3.32 ERA) y en 2026 una inflamación en el hombro derecho redujo su participación a cuatro aperturas y cinco relevos (1-2, 4.61 ERA). Su salario 2026 fue de 2,162,500 dólares y era elegible para arbitraje. Cruz, de 36 años, no lanzó desde el 25 de agosto de 2026 por un desgarro parcial del ligamento colateral cubital. Ambos tenían salarios proyectados entre 2 y 2.5 millones de dólares, según El Nacional.
Qué vigilar a continuación
Gil buscará reconstruir su valor en el mercado de agentes libres tras dos temporadas marcadas por lesiones; su velocidad de recta (promedio 96.6 mph en 2024) sigue siendo un activo atractivo. Cruz, por su edad y lesión de codo, enfrenta un panorama más incierto. Los Yankees liberan espacio en el roster de 40 y en la nómina para abordar otras necesidades de pitcheo durante el invierno.
- Jugadores afectados: Luis Gil (abridor, 28 años) y Fernando Cruz (relevista, 36 años)
- Mecanismo: No oferta de contrato (non-tender) antes del plazo de arbitraje 2027
- Total MLB: 44 jugadores quedaron en agencia libre por la misma vía
- Historial Gil: Novato del Año AL 2024; Tommy John en 2022; lesiones en 2025-2026
- Historial Cruz: Sin lanzar desde agosto 2026 por lesión en codo
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Yankees no ofrecieron contrato a Luis Gil y Fernando Cruz antes del plazo de arbitraje
- Ambos jugadores se convierten en agentes libres para la temporada 2027
- La decisión afecta a 44 jugadores en toda la MLB
Qué falta por confirmar
- ¿Qué ofertas concretas recibirán Gil y Cruz en el mercado de agentes libres?
- ¿Cómo cubrirán los Yankees las plazas liberadas en la rotación y el bullpen?
|Medio
|Enfoque destacado
|MLB.com
|Confirma la lista de 44 non-tender free agents e incluye a Josiah Gray como otro nombre destacado
|El Nacional
|Contextualiza la decisión como fin de 'dos historias de altibajos' y estima salarios proyectados de arbitraje entre 2-2.5 millones
|El Nuevo Diario
|Titular directo centrado en la libertad de Luis Gil sin entrar en detalles de Cruz
|Meridiano.net
|Enmarca la movida como 'limpieza en el bullpen del Bronx' y califica a ambos como 'brazos clave' previos
Respuestas rápidas
¿Por qué los Yankees dejaron en libertad a Luis Gil si fue Novato del Año en 2024?
Gil sufrió una distensión en el dorsal en 2025 y una inflamación en el hombro derecho en 2026 que limitaron su participación a 11 y 9 apariciones respectivamente, con efectividad de 4.61 en 2026. Su alto salario proyectado en arbitraje y el riesgo de lesiones motivaron la no oferta.
¿Qué significa 'non-tender' en el contexto de las Grandes Ligas?
Significa que el equipo decidió no ofrecer un contrato para la siguiente temporada a un jugador elegible para arbitraje salarial, convirtiéndolo automáticamente en agente libre sin compensación para el club anterior.
¿Cuántos jugadores en total quedaron en agencia libre por esta vía en noviembre de 2026?
Según reportes de MLB.com y ABC News, 44 jugadores en toda la MLB se convirtieron en agentes libres al no recibir oferta de contrato antes del plazo de arbitraje para 2027.
¿Qué lesionó a Fernando Cruz y cuándo dejó de lanzar?
Cruz sufrió un desgarro parcial del ligamento colateral cubital (codo) y no lanzó desde el 25 de agosto de 2026, según la información de ABC News y MLB.com.
¿Qué opciones tiene ahora Luis Gil para 2027?
Como agente libre, Gil puede negociar con cualquier organización. Su recta de 96.6 mph promedio y su historial de 171 ponches en 2024 son atractivos, pero deberá demostrar que ha superado los problemas de hombro y dorsal que lo marginaron en 2025-2026.
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