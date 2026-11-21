Qué ha ocurrido

Los New York Yankees anunciaron el viernes que no ofrecerán contratos para la temporada 2027 al abridor dominicano Luis Gil y al relevista Fernando Cruz, convirtiéndolos en agentes libres. La decisión se enmarca en el plazo límite de ofertas de arbitraje salarial y afecta a 44 jugadores en toda la MLB, según reportes de MLB.com y ABC News.

Contexto y datos clave

Gil, de 28 años, ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2024 tras registrar 15-7, 3.50 de efectividad y 171 ponches en 151.2 entradas, aunque lideró las mayores en bases por bolas (77). En 2025 una distensión en el dorsal lo limitó a 11 aperturas (4-1, 3.32 ERA) y en 2026 una inflamación en el hombro derecho redujo su participación a cuatro aperturas y cinco relevos (1-2, 4.61 ERA). Su salario 2026 fue de 2,162,500 dólares y era elegible para arbitraje. Cruz, de 36 años, no lanzó desde el 25 de agosto de 2026 por un desgarro parcial del ligamento colateral cubital. Ambos tenían salarios proyectados entre 2 y 2.5 millones de dólares, según El Nacional.

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Qué vigilar a continuación

Gil buscará reconstruir su valor en el mercado de agentes libres tras dos temporadas marcadas por lesiones; su velocidad de recta (promedio 96.6 mph en 2024) sigue siendo un activo atractivo. Cruz, por su edad y lesión de codo, enfrenta un panorama más incierto. Los Yankees liberan espacio en el roster de 40 y en la nómina para abordar otras necesidades de pitcheo durante el invierno.