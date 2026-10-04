Autoridades atienden situación en Charco Frío en Ceiba

Tres personas se encuentran atrapadas en Charco Frío, en el municipio de Ceiba, donde la prioridad actual es su recuperación segura. La situación ha movilizado a los cuerpos de emergencia para ejecutar las labores de rescate necesarias en el lugar.

Telemundo Puerto Rico, Metro Puerto Rico y El Vocero de Puerto Rico confirman la activación del rescate, mientras que Primera Hora indica que las autoridades atienden la situación. El seguimiento se centra en el despliegue operativo para liberar a los afectados.