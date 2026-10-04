Autoridades atienden situación en Charco Frío en Ceiba
Autoridades activan operativos de rescate tras reportes de tres personas atrapadas en el área de Charco Frío en Ceiba.
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El resumen
Tres personas se encuentran atrapadas en Charco Frío, en el municipio de Ceiba, donde la prioridad actual es su recuperación segura. La situación ha movilizado a los cuerpos de emergencia para ejecutar las labores de rescate necesarias en el lugar.
Telemundo Puerto Rico, Metro Puerto Rico y El Vocero de Puerto Rico confirman la activación del rescate, mientras que Primera Hora indica que las autoridades atienden la situación. El seguimiento se centra en el despliegue operativo para liberar a los afectados.
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Cobertura (9)
- Rescatan a tres turistas y su guía del Charco Frío en Ceiba El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
- Reportan tres personas atrapadas por corrientes de agua en Charco Frío en Ceiba wapa.tv · hace 4 h
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- Activan rescate de tres personas atrapadas en Charco Frío en Ceiba Metro Puerto Rico · hace 4 h
- Reportan tres personas atrapadas en Charco Frío en Ceiba El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
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- Autoridades atienden situación en Charco Frío en Ceiba Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas están atrapadas?
Se reporta que tres personas quedaron atrapadas.
¿En qué lugar ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar en Charco Frío, en Ceiba.
¿Qué acciones se están tomando?
Las autoridades han activado un operativo de rescate para atender la situación.
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