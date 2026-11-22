Qué ha ocurrido

El concierto programado para la noche del 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña fue suspendido a última hora tras una indisposición del artista. Según los medios presentes, Raphael ya se encontraba en camerinos cuando sufrió un episodio que requirió asistencia médica inmediata y posterior traslado a un centro hospitalario. La organización informó al público que ya ocupaba sus localidades minutos antes del inicio previsto.

Contexto y datos clave

La cancelación en A Coruña formaba parte de su gira actual por teatros y auditorios de España. Los partes médicos preliminares filtrados a prensa apuntan a una subida de tensión arterial y taquicardias, sin que por el momento se haya emitido un comunicado oficial detallado sobre su evolución ni sobre la reprogramación de la fecha.

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Qué vigilar a continuación

La prioridad inmediata es el parte médico oficial y la decisión sobre la reanudación de la gira. Queda por confirmar si el artista permanecerá en observación hospitalaria, si se reprogramará la cita coruñesa y cómo afectará el episodio al resto de fechas cerradas para las próximas semanas.