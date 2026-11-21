Melissa Núñez lleva símbolos patrios a Miss Universo 2026 y avanza a la recta final
La representante dominicana superó la entrevista con el jurado y desfiló con el traje típico 'Tres raíces, una nación' rumbo a la preliminar del domingo 22.
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- Clave informativa: Melissa Núñez lleva símbolos patrios a Miss Universo 2026 y avanza a la recta final
- Punto central: La representante dominicana superó la entrevista con el jurado y desfiló con el traje típico 'Tres raíces, una nación' rumbo a la preliminar del domingo 22.
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El resumen
Qué ha ocurrido
Melissa Núñez, Miss República Dominicana 2026, completó la entrevista privada ante el jurado calificador de la 75.ª edición de Miss Universo en Puerto Rico y participó en el desfile de trajes típicos con una propuesta titulada "Tres raíces, una nación", inspirada en los símbolos patrios y la cultura criolla. La candidata expresó en redes sociales y a medios como Infobae: "Estoy viviendo esto con tanta ilusión. Llevar el nombre de República Dominicana conmigo es un sentimiento que no cambio por nada".
Contexto y datos clave
El certamen se desarrolla en Puerto Rico. El jueves 19 de noviembre se realizó la entrevista con el jurado; la noche del 21 se presentaron los ensayos generales y el desfile de trajes típicos. La competencia preliminar (traje de baño y gala) está programada para el domingo 22 de noviembre, previa a la final. Núñez ha sido destacada por múltiples medios dominicanos por su desempeño y la carga cultural de su vestuario.
Qué vigilar a continuación
La preliminar del domingo 22 definirá el corte de semifinalistas. El desempeño de Núñez en traje de baño y gala, así como la votación del público y la evaluación del jurado, determinarán su pase a la final. El respaldo en redes sociales y la cobertura mediática en República Dominicana siguen en aumento.
- Entrevista con jurado: Superada el jueves 19 de noviembre según RC Noticias y El Día.
- Traje típico: "Tres raíces, una nación", inspirado en símbolos patrios y tradiciones criollas (Diario Libre, Acento, El Nuevo Diario).
- Declaraciones: "Estoy viviendo esto con tanta ilusión" (Infobae, Listín Diario, N Digital).
- Próxima etapa: Competencia preliminar domingo 22 de noviembre (traje de baño y gala).
- Sede: Puerto Rico, 75.ª edición de Miss Universo.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Melissa Núñez completó la entrevista privada con el jurado el 19 de noviembre
- Desfiló con el traje típico 'Tres raíces, una nación' inspirado en símbolos patrios
- Expresó emoción y orgullo por representar a República Dominicana
Qué falta por confirmar
- Resultado de la competencia preliminar del domingo 22 (traje de baño y gala)
- Si Núñez avanzará al top de semifinalistas y a la final televisada
|Medio
|Enfoque destacado
|El Nuevo Diario
|Destaca que Núñez lleva el orgullo y la riqueza cultural dominicana al escenario de Miss Universe
|Diario Libre
|Enfatiza el nombre y concepto del traje típico: 'Tres raíces, una nación'
|Infobae
|Cita textual de Núñez: 'Estoy viviendo esto con tanta ilusión' y agradece el apoyo de los dominicanos
|RC Noticias
|Resalta el agradecimiento de Núñez al respaldo de los dominicanos durante su participación
|Diario AS
|Perfil biográfico: quién es Melissa Núñez, la representante de República Dominicana
Respuestas rápidas
¿Qué traje típico llevó Melissa Núñez en Miss Universo 2026?
Llevó el traje 'Tres raíces, una nación', inspirado en los símbolos patrios y la cultura criolla dominicana, presentado durante el desfile de trajes típicos del 21 de noviembre.
¿Cuándo fue la entrevista de Melissa Núñez con el jurado?
La entrevista privada ante el jurado calificador se realizó el jueves 19 de noviembre de 2026, según reportan El Día y RC Noticias.
¿Qué dijo Melissa Núñez sobre su experiencia en el certamen?
Declaró: 'Estoy viviendo esto con tanta ilusión. Cada encuentro, cada ensayo y cada experiencia me recuerdan por qué estoy viviendo esto con tanta ilusión. Llevar el nombre de República Dominicana conmigo es un sentimiento que no cambio por nada'.
¿Cuál es la próxima etapa para Melissa Núñez en Miss Universo 2026?
La competencia preliminar el domingo 22 de noviembre, donde desfilará en traje de baño y traje de gala frente al jurado y el público internacional.
¿Dónde se celebra Miss Universo 2026?
La 75.ª edición de Miss Universo se celebra en Puerto Rico.
Cobertura (10)
- Melissa Núñez lleva el orgullo y la riqueza cultural dominicana al escenario de Miss Universe El Nuevo Diario ·
- Melissa Núñez supera con éxito la entrevista con el jurado y se enfoca en la recta final de Miss Universo El Dia.com.do ·
- Melissa Núñez lleva los símbolos dominicanos al desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026 Acento ·
- Melissa Núñez deslumbra en Miss Universo con un traje inspirado en los símbolos patrios y la cultura dominicana El Dia.com.do ·
- República Dominicana deslumbra en Miss Universo con el traje típico Tres raíces, una nación Diario Libre ·
- Melissa Núñez agradece respaldo de los dominicanos durante su participación en Miss Universo 2026 RC Noticias ·
- Quién es Melissa Núñez, la representante de República Dominicana en Miss Universo 2026 Diario AS ·
- Melissa Núñez expresa emoción y orgullo previo a la competencia de trajes típicos de Miss Universo 2026 N Digital ·
- “Estoy viviendo esto con tanta ilusión”: Melissa Núñez agradece el apoyo de los dominicanos rumbo a la final de Miss Universo Infobae ·
- "Estoy viviendo esto con tanta ilusión", dice Melissa Núñez, Miss Universo RD, rumbo a la final Listín Diario ·
Fuentes directas consultadas
- Melissa Núñez eleva la dominicanidad en su presentación 1 deultimominuto.com · Contraste documental
- Melissa Núñez enciende Miss Universo 2026 tras superar la entrevista clave kchcomunicacion.com · Contraste documental
- "Estoy viviendo esto con tanta ilusión", dice Melissa Núñez, Miss Universo RD, rumbo a la final listindiario.com · Contraste documental
- Melissa Núñez expresa emoción por el apoyo de RD mientras se acerca la final de Miss Universo ntelemicro.com · Contraste documental
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