Qué ha ocurrido

Melissa Núñez, Miss República Dominicana 2026, completó la entrevista privada ante el jurado calificador de la 75.ª edición de Miss Universo en Puerto Rico y participó en el desfile de trajes típicos con una propuesta titulada "Tres raíces, una nación", inspirada en los símbolos patrios y la cultura criolla. La candidata expresó en redes sociales y a medios como Infobae: "Estoy viviendo esto con tanta ilusión. Llevar el nombre de República Dominicana conmigo es un sentimiento que no cambio por nada".

Contexto y datos clave

El certamen se desarrolla en Puerto Rico. El jueves 19 de noviembre se realizó la entrevista con el jurado; la noche del 21 se presentaron los ensayos generales y el desfile de trajes típicos. La competencia preliminar (traje de baño y gala) está programada para el domingo 22 de noviembre, previa a la final. Núñez ha sido destacada por múltiples medios dominicanos por su desempeño y la carga cultural de su vestuario.

Publicidad

Qué vigilar a continuación

La preliminar del domingo 22 definirá el corte de semifinalistas. El desempeño de Núñez en traje de baño y gala, así como la votación del público y la evaluación del jurado, determinarán su pase a la final. El respaldo en redes sociales y la cobertura mediática en República Dominicana siguen en aumento.