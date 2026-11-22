Indignación y caos en Bogotá por el retraso y corta duración del concierto de Anuel AA
El concierto de Anuel AA en Bogotá desató disturbios, lanzamiento de sillas y masivas críticas por su impuntualidad y corta duración.
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El resumen
Reclamos y disturbios en el escenario Vive Claro
La presentación del cantante puertorriqueño Anuel AA en el escenario Vive Claro de Bogotá, celebrada la noche del sábado 21 de noviembre, terminó en un escándalo de proporciones mayores. Cientos de asistentes que esperaban disfrutar de la gira "Real Hasta La Muerte" expresaron su total inconformidad debido a una considerable demora en la salida del artista a la tarima y a la brevedad de su show, el cual se prolongó entre 40 y 50 minutos según múltiples reportes de medios y creadores de contenido.
- Llegada tardía: El artista salió al escenario cerca de las 11:30 de la noche, generando malestar entre fanáticos que arribaron al lugar desde tempranas horas.
- Violencia y destrucción: La frustración del público escaló rápidamente, registrándose en videos difundidos en redes sociales cómo varias personas levantaban y lanzaban sillas hacia la zona del escenario.
- Retirada sin despedida: Los asistentes recriminaron que el intérprete urbano abandonó la tarima de manera abrupta y sin ofrecer ningún tipo de despedida o explicación.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El concierto de Anuel AA en Bogotá se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre en el recinto Vive Claro.
- Se reportó una fuerte impuntualidad del artista y una duración del espectáculo muy inferior a la esperada (menos de una hora).
- Los asistentes reaccionaron con violencia, lanzando sillas y generando caos en las tribunas.
Qué falta por confirmar
- ¿Habrá algún comunicado oficial por parte de la organización o del equipo de Anuel AA respondiendo a las acusaciones de los fanáticos en Bogotá?
|Medio
|Enfoque destacado
|Pulzo
|Destacó cómo el público pasó rápidamente de disfrutar el perreo a la violencia y el vandalismo.
|Noticias RCN
|Recogió las quejas de los asistentes que catalogaron el evento como 'el peor concierto del año'.
Respuestas rápidas
¿Por qué es tendencia el concierto de Anuel AA en Bogotá?
Es tendencia debido al profundo descontento de los fanáticos por la impuntualidad del artista, la corta duración de su presentación y los disturbios con lanzamiento de sillas.
¿Cuándo y dónde ocurrió el incidente?
Ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre en el escenario Vive Claro ubicado en Bogotá, Colombia.
¿Cuánto tiempo duró la presentación de Anuel AA?
Según los testimonios y reportes de medios en el lugar, el show duró entre 40 y 50 minutos tras un retraso considerable.
¿Qué hicieron los asistentes tras el concierto?
Ante la frustración, algunos fanáticos pasaron a las agresiones y lanzaron sillas y otros objetos hacia la zona del escenario.
Cobertura (6)
- Desmanes tras concierto de Anuel en Bogotá: el show duró menos de una hora El Espectador ·
- Anuel AA desató críticas en Bogotá: llegó tarde y su show duró menos de una hora Minuto60 ·
- Anuel protagonizó escándalo por concierto en Bogotá y público furioso pasó del 'perreo' a violencia Pulzo ·
- "El peor concierto del año": quejas de los asistentes al concierto de Anuel en Bogotá Noticias RCN ·
- Indignación por el concierto de Anuel AA en Bogotá: llegó tarde y cantó menos de 1 hora Revista Semana ·
- Caos en concierto de Anuel AA: fanáticos lanzan sillas tras corta presentación Primera Hora ·
Fuentes directas consultadas
- Concierto Anuel AA Lima 2025: fans furiosos tras la impuntualidad del cantante, colados en el evento y tráfico vehicular intenso elpopular.pe · Contraste documental
- Retraso y presentación de 40 minutos en concierto de Anuel desatan indignación en Colombia listindiario.com · Contraste documental
- "El peor concierto del año": quejas de los asistentes al concierto de Anuel en Bogotá | Noticias RCN noticiasrcn.com · Contraste documental
- Anuel AA inicia con varias horas de retraso su concierto en Lima y desata caos en el Monumental: show comenzó al promediar las 3.00 a. m. larepublica.pe · Contraste documental
- Anuel AA provocó el caos en su concierto en Bogotá: sillas salieron volando bluradio.com · Contraste documental
- Anuel AA canceló su show en Uruguay: ¿Habrá devolución del dinero de las entradas? telenoche.com.uy · Contraste documental
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