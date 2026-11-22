Impacto de la automatización en las maquilas

El avance de la automatización y la inteligencia artificial genera un profundo debate sobre el futuro del empleo en la industria maquiladora de México. Mientras que diversos sectores manufactureros experimentan caídas prolongadas en su personal ocupado, la demanda de infraestructura tecnológica y servidores vinculados a la IA impulsa nichos muy específicos de fabricación.

Desafíos y contrastes en el mercado laboral

Organizaciones empresariales y especialistas señalan que la adopción de herramientas digitales agiliza procesos administrativos, pero al mismo tiempo frena la creación de nuevas vacantes operativas tradicionales. La incertidumbre económica global y la polarización en los mercados financieros complican el panorama para la estabilidad laboral en regiones clave de manufactura de exportación.

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