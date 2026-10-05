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Último minuto: Oliver Sonne es desconvocado en Perú y se pierde el partido ante Colombia

Oliver Sonne ha sido desconvocado de la Selección Peruana, quedando fuera del próximo encuentro frente a Colombia.

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El resumen

La desconvocatoria de Oliver Sonne fue confirmada inicialmente por medios como El Comercio Perú, Diario Libero y ESPN, asegurando que el jugador no participará en el partido contra Colombia y deberá regresar a Inglaterra. América TV reportó que la baja del titular se debía a una lesión.

Sin embargo, el entrenador Mano Menezes matizó posteriormente el comunicado oficial de la FPF, aclarando a El Comercio Perú e Infobae que el jugador no está lesionado y que &quot;no tiene nada&quot;. Actualmente, el jugador permanece fuera de la convocatoria para el duelo ante Colombia, mientras persiste la contradicción entre la información inicial de lesión y las declaraciones del técnico.

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Respuestas rápidas

¿Por qué Oliver Sonne no jugará contra Colombia?

Fue desconvocado de la selección peruana, aunque existe contradicción sobre si se debe a una lesión o a otros motivos.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre el estado de Sonne?

El técnico afirmó que el jugador "no tiene nada" y matizó que no está lesionado.

¿A dónde debe regresar el jugador?

Según El Tiempo, el lateral deberá regresar a Inglaterra.

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Oliver Sonne Mano Menezes Selección Peruana FPF Colombia

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