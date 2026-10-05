Último minuto: Oliver Sonne es desconvocado en Perú y se pierde el partido ante Colombia

La desconvocatoria de Oliver Sonne fue confirmada inicialmente por medios como El Comercio Perú, Diario Libero y ESPN, asegurando que el jugador no participará en el partido contra Colombia y deberá regresar a Inglaterra. América TV reportó que la baja del titular se debía a una lesión.

Sin embargo, el entrenador Mano Menezes matizó posteriormente el comunicado oficial de la FPF, aclarando a El Comercio Perú e Infobae que el jugador no está lesionado y que "no tiene nada". Actualmente, el jugador permanece fuera de la convocatoria para el duelo ante Colombia, mientras persiste la contradicción entre la información inicial de lesión y las declaraciones del técnico.