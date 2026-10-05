Último minuto: Oliver Sonne es desconvocado en Perú y se pierde el partido ante Colombia
Oliver Sonne ha sido desconvocado de la Selección Peruana, quedando fuera del próximo encuentro frente a Colombia.
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Cobertura (8)
- Mano Menezes explicó la desconvocatoria de Oliver Sonne: “No tiene nada” El Comercio Perú · hace 4 h
- Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado” infobae.com · hace 4 h
- Oliver Sonne fue desconvocado en la Selección Peruana: ¿qué lesión tiene y por qué no estará ante Colombia? Depor · hace 4 h
- Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú espn.com.pe · hace 4 h
- Perú confirmó la baja por lesión de un titular para el duelo ante Colombia América TV · hace 4 h
- ¡Lo último! Oliver Sonne fue desconvocado de la selección peruana y no jugará ante Colombia Diario Libero · hace 4 h
- Perú pierde a Oliver Sonne antes del juego ante Colombia y el lateral deberá regresar a Inglaterra El Tiempo · hace 4 h
- Último minuto: Oliver Sonne es desconvocado en Perú y se pierde el partido ante Colombia El Comercio Perú · hace 4 h
El resumen
La desconvocatoria de Oliver Sonne fue confirmada inicialmente por medios como El Comercio Perú, Diario Libero y ESPN, asegurando que el jugador no participará en el partido contra Colombia y deberá regresar a Inglaterra. América TV reportó que la baja del titular se debía a una lesión.
Sin embargo, el entrenador Mano Menezes matizó posteriormente el comunicado oficial de la FPF, aclarando a El Comercio Perú e Infobae que el jugador no está lesionado y que "no tiene nada". Actualmente, el jugador permanece fuera de la convocatoria para el duelo ante Colombia, mientras persiste la contradicción entre la información inicial de lesión y las declaraciones del técnico.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Oliver Sonne no jugará contra Colombia?
Fue desconvocado de la selección peruana, aunque existe contradicción sobre si se debe a una lesión o a otros motivos.
¿Qué dijo Mano Menezes sobre el estado de Sonne?
El técnico afirmó que el jugador "no tiene nada" y matizó que no está lesionado.
¿A dónde debe regresar el jugador?
Según El Tiempo, el lateral deberá regresar a Inglaterra.
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