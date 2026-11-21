Revelaciones sobre la autoría intelectual del magnicidio

Las recientes declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, han generado amplio debate público en Colombia tras señalar de manera directa a Gustavo Petro y al régimen de Nicolás Maduro como los supuestos responsables de ordenar el crimen. Durante una entrevista concedida a Revista Semana y su participación en un foro de seguridad en Bogotá, Tarazona compartió su postura basada en su convicción íntima y en información adicional recopilada de manera particular.

Contraste con la investigación oficial de la Fiscalía

Mientras que la postura de la viuda apunta hacia figuras políticas de alto nivel y menciona pistas relacionadas con nombres como Enrique Marulanda —hijo de alias Tirofijo— y episodios vinculados con Armando Benedetti, la Fiscalía General de la Nación mantiene una línea investigativa diferente. El ente acusador sostiene formalmente que el magnicidio fue ordenado y financiado por la estructura disidente Segunda Marquetalia, un proceso judicial que a la fecha registra múltiples condenas y requerimientos contra cabecillas de dicho grupo armado.

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