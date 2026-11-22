Ampliación de la campaña de vacunación en Murcia

La Consejería de Salud ha anunciado la apertura de la vacunación contra la gripe a toda la población general en la Región de Murcia a partir de este miércoles. Diversos medios e instituciones, como Onda Regional de Murcia, Murcia Actualidad, EFE y CARM.es, han confirmado el inicio de esta fase en la que cualquier ciudadano podrá solicitar cita para recibir la inmunización frente al virus estacional.

Beneficios cardiovasculares de la inmunización

Paralelamente al anuncio regional, expertos sanitarios y fuentes especializadas como Cadena SER y la Asociación Española de Vacunología han recordado que la vacuna de la gripe ofrece una protección clave para el sistema circulatorio, logrando reducir en más de un 30% el riesgo de sufrir problemas e incidentes cardiovasculares mayores.

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