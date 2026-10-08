Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de negarle afecto y “ridiculizarlo” mientras luchaba con una grave enfermedad

Joe Manganiello ha revelado nuevos detalles sobre el fin de su matrimonio con Sofía Vergara y los problemas de salud que enfrentó, según la cobertura de medios como La Nación, Infobae, El Debate, EL PAÍS, Espinof y Yahoo en Español Vida y Estilo. En sus memorias, el actor contradice la versión previa de su ex esposa y la acusa de negarle afecto y de ridiculizarlo mientras lidiaba con una enfermedad grave.

La cobertura destaca que el actor atravesó un proceso médico crítico que incluyó la extirpación de una parte de los intestinos y episodios en los que temió por su vida. Diversas publicaciones enfatizan las declaraciones donde relata que se dijeron cosas falsas sobre su separación y describe el impacto físico y emocional de su padecimiento.

La información disponible se limita a los señalamientos expuestos en el libro de memorias y las declaraciones difundidas por el actor, sin que la cobertura señale una respuesta directa actual por parte de Sofía Vergara a estas nuevas acusaciones.