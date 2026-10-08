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Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de negarle afecto y “ridiculizarlo” mientras luchaba con una grave enfermedad

Joe Manganiello detalla en sus memorias la crisis de su matrimonio con Sofía Vergara y una grave enfermedad.

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Respuestas rápidas

¿Qué acusa Joe Manganiello sobre su matrimonio con Sofía Vergara?

El actor acusa a Sofía Vergara de negarle afecto y de ridiculizarlo mientras luchaba contra una grave enfermedad, además de señalar que se dijeron cosas falsas sobre el fin de su matrimonio.

¿Qué problema de salud enfrentó Joe Manganiello?

La cobertura detalla que sufrió una grave enfermedad que incluyó la extirpación de parte de sus intestinos y episodios críticos en los que llegó a temer por su vida.

¿Dónde se revelaron estos detalles?

Los detalles fueron dados a conocer por el propio Joe Manganiello a través de sus memorias y recogidos por diversos medios de comunicación.

El resumen

Joe Manganiello ha revelado nuevos detalles sobre el fin de su matrimonio con Sofía Vergara y los problemas de salud que enfrentó, según la cobertura de medios como La Nación, Infobae, El Debate, EL PAÍS, Espinof y Yahoo en Español Vida y Estilo. En sus memorias, el actor contradice la versión previa de su ex esposa y la acusa de negarle afecto y de ridiculizarlo mientras lidiaba con una enfermedad grave.

La cobertura destaca que el actor atravesó un proceso médico crítico que incluyó la extirpación de una parte de los intestinos y episodios en los que temió por su vida. Diversas publicaciones enfatizan las declaraciones donde relata que se dijeron cosas falsas sobre su separación y describe el impacto físico y emocional de su padecimiento.

La información disponible se limita a los señalamientos expuestos en el libro de memorias y las declaraciones difundidas por el actor, sin que la cobertura señale una respuesta directa actual por parte de Sofía Vergara a estas nuevas acusaciones.

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