Lieberman rechazó un gobierno de coalición con los partidos árabes en Israel: “No sobreviviría más de unos pocos meses”
Avigdor Lieberman rechazó una coalición con partidos árabes en Israel por considerarla insostenible, generando un intenso debate político.
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El resumen
Rechazo frontal a la coalición árabe
El líder de Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, descartó rotundamente formar un gobierno de coalición con los partidos árabes en Israel, argumentando que una fórmula de esa naturaleza no sobreviviría más de unos pocos meses. La postura de Lieberman se alinea con las advertencias lanzadas por figuras como Katz, quien alertó sobre las graves consecuencias de incorporar a estas formaciones al Ejecutivo israelí, mientras que el bloque opositor se encuentra atascado tras las últimas elecciones legislativas.
Las elecciones dejaron al primer ministro Benjamin Netanyahu sin mayoría tras caer el Likud a 27 escaños y su bloque a 53 de los 120 asientos de la Kneset. Sin embargo, la oposición que suma 67 escaños se fractura al debatir las posibles alianzas. Gadi Eisenkot impulsa alternativas que contemplan el respaldo de las listas árabes, una opción que genera fuertes fricciones en el arco político israelí.
- Bloque opositor: Cuenta con 67 escaños en total, divididos entre 48 de partidos judíos y 19 de las dos listas que representan a los palestinos con pasaporte israelí.
- Alternativas de Lieberman: El dirigente defiende pactar con los partidos ultraortodoxos para alcanzar una mayoría clara de 61 escaños y evitar un ejecutivo en minoría.
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Cobertura (5)
- Katz advierte de las "graves consecuencias" para Israel de incorporar partidos árabes al Gobierno Europa Press · hace 4 h
- El uruguayo detrás de la campaña de partidos árabes que sacudió la política israelí: “Hoy es radical hablar de paz” EL PAÍS Uruguay · hace 4 h
- Katz alerta de las graves consecuencias para Israel de sumar partidos árabes al Ejecutivo Demócrata · hace 4 h
- Katz advierte de las "graves consecuencias" de incorporar al Gobierno israelí a los partidos árabes Cadena SER · hace 4 h
- Lieberman rechazó un gobierno de coalición con los partidos árabes en Israel: “No sobreviviría más de unos pocos meses” Infobae · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué es tendencia el rechazo de Lieberman a los partidos árabes?
Porque tras las elecciones legislativas en Israel que dejaron sin mayoría a Benjamin Netanyahu, el líder de Yisrael Beiteinu descartó un gobierno de coalición con formaciones árabes al argumentar que no duraría más de unos pocos meses.
¿Qué posición adoptó Katz frente a esta crisis política?
Katz advirtió públicamente sobre las graves consecuencias que tendría para Israel la incorporación de los partidos árabes al Gobierno del país.
¿Cuántos escaños obtuvo el bloque opositor en las elecciones?
Las fuerzas contrarias a Netanyahu suman 67 escaños, de los cuales 48 corresponden a cuatro partidos judíos y 19 a dos listas que representan a los palestinos con pasaporte israelí.
¿Cuál es la alternativa que propone Avigdor Lieberman?
Lieberman defiende pactar con los partidos ultraortodoxos para conformar una coalición con una mayoría clara de 61 escaños, rechazando un gobierno minoritario.
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