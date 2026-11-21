Rechazo frontal a la coalición árabe

El líder de Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, descartó rotundamente formar un gobierno de coalición con los partidos árabes en Israel, argumentando que una fórmula de esa naturaleza no sobreviviría más de unos pocos meses. La postura de Lieberman se alinea con las advertencias lanzadas por figuras como Katz, quien alertó sobre las graves consecuencias de incorporar a estas formaciones al Ejecutivo israelí, mientras que el bloque opositor se encuentra atascado tras las últimas elecciones legislativas.

Las elecciones dejaron al primer ministro Benjamin Netanyahu sin mayoría tras caer el Likud a 27 escaños y su bloque a 53 de los 120 asientos de la Kneset. Sin embargo, la oposición que suma 67 escaños se fractura al debatir las posibles alianzas. Gadi Eisenkot impulsa alternativas que contemplan el respaldo de las listas árabes, una opción que genera fuertes fricciones en el arco político israelí.