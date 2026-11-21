Abinader pide a Emiratos Árabes Unidos establecer un vuelo directo a RD: "Yo espero firmarlo..."
El presidente Luis Abinader solicitó a los Emiratos Árabes Unidos establecer un vuelo directo con República Dominicana durante un diálogo regional en Punta Cana.
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- Punto central: El presidente Luis Abinader solicitó a los Emiratos Árabes Unidos establecer un vuelo directo con República Dominicana durante un diálogo regional en Punta Cana.
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El resumen
Qué ha ocurrido
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, instó a los Emiratos Árabes Unidos a establecer un vuelo directo con el país caribeño. Durante su intervención como anfitrión en la apertura de una reunión celebrada en Punta Cana, provincia La Altagracia, en el marco de un diálogo impulsado por la Cumbre Mundial de Gobiernos, el mandatario expresó su aspiración de rubricar el acuerdo y trabajar junto a las autoridades y aerolíneas emiratíes para materializar dicha conexión de transporte aéreo.
Contexto y datos clave
El encuentro convoca a representantes de aproximadamente 30 países, reuniendo a gobernantes y delegados de América Latina, el Caribe y Oriente Medio para estrechar lazos comerciales y de colaboración institucional. En este escenario, el canciller Roberto “Ito” Bisonó destacó la consolidación logística y la fortaleza de la conectividad aérea de la nación dominicana para servir de puente hacia Centroamérica y el Caribe.
- Lugar del evento: Punta Cana, provincia La Altagracia, República Dominicana.
- Participación internacional: Representantes y gobernantes de aproximadamente 30 naciones de América Latina, el Caribe y Oriente Medio.
- Declaración central: Abinader manifestó su disposición de trabajar con la aerolínea y las autoridades de los EAU para crear las condiciones del vuelo directo.
- Actores involucrados: El presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Bisonó.
Qué vigilar a continuación
Quedan pendientes de confirmación oficial los plazos concretos para la firma del acuerdo aeronáutico y el anuncio de las aerolíneas que operarán la ruta Dubái-República Dominicana, así como las fechas de implementación técnica de los vuelos directos tras las conversaciones mantenidas en el foro regional.
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Respuestas rápidas
¿Qué solicitó el presidente Luis Abinader a los Emiratos Árabes Unidos?
El mandatario pidió establecer un vuelo directo entre Dubái y la República Dominicana para acercar a las personas y potenciar los vínculos comerciales.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro regional?
El diálogo regional auspiciado por la Cumbre Mundial de Gobiernos se realizó en Punta Cana, en la provincia La Altagracia.
¿Cuántos países participan en esta cumbre?
En el evento participan representantes de aproximadamente 30 países procedentes de América Latina, el Caribe y Oriente Medio.
¿Qué funcionarios dominicanos destacaron la conectividad del país?
Además del presidente Abinader, el canciller Roberto 'Ito' Bisonó resaltó la fortaleza logística y la conectividad aérea dominicana.
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