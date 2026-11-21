Qué ha ocurrido

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, instó a los Emiratos Árabes Unidos a establecer un vuelo directo con el país caribeño. Durante su intervención como anfitrión en la apertura de una reunión celebrada en Punta Cana, provincia La Altagracia, en el marco de un diálogo impulsado por la Cumbre Mundial de Gobiernos, el mandatario expresó su aspiración de rubricar el acuerdo y trabajar junto a las autoridades y aerolíneas emiratíes para materializar dicha conexión de transporte aéreo.

Contexto y datos clave

El encuentro convoca a representantes de aproximadamente 30 países, reuniendo a gobernantes y delegados de América Latina, el Caribe y Oriente Medio para estrechar lazos comerciales y de colaboración institucional. En este escenario, el canciller Roberto “Ito” Bisonó destacó la consolidación logística y la fortaleza de la conectividad aérea de la nación dominicana para servir de puente hacia Centroamérica y el Caribe.

Lugar del evento: Punta Cana, provincia La Altagracia, República Dominicana.

Punta Cana, provincia La Altagracia, República Dominicana. Participación internacional: Representantes y gobernantes de aproximadamente 30 naciones de América Latina, el Caribe y Oriente Medio.

Representantes y gobernantes de aproximadamente 30 naciones de América Latina, el Caribe y Oriente Medio. Declaración central: Abinader manifestó su disposición de trabajar con la aerolínea y las autoridades de los EAU para crear las condiciones del vuelo directo.

Abinader manifestó su disposición de trabajar con la aerolínea y las autoridades de los EAU para crear las condiciones del vuelo directo. Actores involucrados: El presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Bisonó.

Qué vigilar a continuación

Quedan pendientes de confirmación oficial los plazos concretos para la firma del acuerdo aeronáutico y el anuncio de las aerolíneas que operarán la ruta Dubái-República Dominicana, así como las fechas de implementación técnica de los vuelos directos tras las conversaciones mantenidas en el foro regional.