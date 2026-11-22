Qué ha ocurrido

La región entra en una fase crítica tras meses de estancamiento. El lunes, decenas de cazas israelíes se acercaron a la frontera de Irán en una maniobra que Tel Aviv calificó de ejercicio, pero que fuentes estadounidenses citadas por Axios interpretaron como un intento de provocar una respuesta iraní y reabrir el conflicto abierto a finales de febrero. Simultáneamente, Teherán ha intensificado sus ataques contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz con una violencia superior a la registrada en marzo, mientras EE. UU. ha comenzado a evacuar personal diplomático en la zona, según informa El Mundo.

Contexto y datos clave

La guerra de febrero, desencadenada por ataques conjuntos de EE. UU. e Israel que acabaron con la vida del líder supremo Alí Jamenei, cumple ocho meses sin avances diplomáticos ni ruptura militar decisiva. Irán ha replicado golpeando bases estadounidenses en Kuwait (la base Ali Al Salem ha sufrido al menos 30 ataques) y Baréin, y amenazando con bajas "diez veces mayores" si se le ataca, en palabras del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei. Mientras tanto, aliados de Washington en el Golfo —Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, además de Turquía y Pakistán— multiplican gestiones diplomáticas para evitar una escalada, presionados por el empuje de Benjamin Netanyahu para una campaña aérea conjunta con la administración Trump, según revelan funcionarios regionales a Los Angeles Times.

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Qué vigilar a continuación

La falta de transparencia de Washington y la retórica de Teherán mantienen a la población y a los mercados en alerta. Los próximos días serán decisivos para saber si la diplomacia regional logra contener la espiral o si la provocación israelí y la respuesta iraní en Ormuz derivan en un conflicto abierto de mayor alcance.