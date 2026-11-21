Alcance del ciberataque a proveedores de JPMorgan, Visa y Mastercard

Un reciente ciberataque dirigido contra proveedores externos ha comprometido la seguridad de importantes instituciones financieras globales como JPMorgan, Visa y Mastercard, dejando al descubierto más de 16.000 correos electrónicos de clientes y datos de marketing, según informan medios como economiafinanzas.com, lavozdechihuahua.com.mx y es-us.finanzas.yahoo.com.

Impacto en los sistemas de pagos y medidas de seguridad

De acuerdo con la información disponible en portales especializados, las redes de pago principales no sufrieron vulneraciones directas. En el caso de Visa, los sistemas propios no estuvieron implicados y ningún dato de pagos o números de tarjeta resultó afectado, ya que el ataque incidió en un proveedor de la región Asia-Pacífico. Por su parte, Mastercard indicó que se expuso una cantidad limitada de información no financiera de participantes en un programa de beneficios específico, sin alterar el uso de las tarjetas ni su red central.