Filtran datos de Visa y Mastercard
Ciberataque a proveedores externos de JPMorgan, Visa y Mastercard expone más de 16.000 correos de clientes y datos de marketing.
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Respuestas rápidas
¿Qué entidades financieras se vieron afectadas por el ciberataque?
Las entidades mencionadas en los informes son JPMorgan, Visa y Mastercard, a través de incidentes en sus proveedores externos.
¿Qué datos de los clientes quedaron expuestos tras la filtración?
Se expusieron más de 16.000 correos electrónicos de clientes y datos de marketing, además de una cantidad limitada de información no financiera en programas de beneficios.
¿Se vieron afectados los números de tarjeta o las redes de pago?
No. Según las confirmaciones oficiales, los sistemas de pago de Visa y Mastercard no sufrieron ningún impacto y los datos de las tarjetas no fueron comprometidos.
¿Qué deben hacer los usuarios ante este tipo de filtraciones?
Las instituciones recuerdan que las tarjetas son emitidas por los bancos y aconsejan desconfiar de llamadas sospechosas que soliciten datos personales a nombre de Visa o Mastercard.
El resumen
Alcance del ciberataque a proveedores de JPMorgan, Visa y Mastercard
Un reciente ciberataque dirigido contra proveedores externos ha comprometido la seguridad de importantes instituciones financieras globales como JPMorgan, Visa y Mastercard, dejando al descubierto más de 16.000 correos electrónicos de clientes y datos de marketing, según informan medios como economiafinanzas.com, lavozdechihuahua.com.mx y es-us.finanzas.yahoo.com.
Impacto en los sistemas de pagos y medidas de seguridad
De acuerdo con la información disponible en portales especializados, las redes de pago principales no sufrieron vulneraciones directas. En el caso de Visa, los sistemas propios no estuvieron implicados y ningún dato de pagos o números de tarjeta resultó afectado, ya que el ataque incidió en un proveedor de la región Asia-Pacífico. Por su parte, Mastercard indicó que se expuso una cantidad limitada de información no financiera de participantes en un programa de beneficios específico, sin alterar el uso de las tarjetas ni su red central.
- Proveedores externos: La brecha se originó en sistemas ajenos a las entidades financieras principales.
- Datos expuestos: Más de 16.000 correos electrónicos e información de marketing de clientes.
- Redes de pago: Visa y Mastercard confirmaron que sus infraestructuras de transacciones y datos de tarjetas permanecen intactas.
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Cobertura (5)
- JPMorgan, Visa y Mastercard sufren un ciberataque a proveedores externos: más de 16.000 correos de clientes expuestos economiafinanzas.com · hace 1 h
- Filtran datos de clientes de JPMorgan, Visa y Mastercard tras ciberataque. lavozdechihuahua.com.mx · hace 1 h
- Se han filtrado datos de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan es-us.finanzas.yahoo.com · hace 1 h
- Filtran datos de Visa y Mastercard Periodismo digital · hace 1 d
- Ciberataque a proveedor de JPMorgan, Visa y Mastercard expuso datos de clientes: ¿qué información quedó comprometida? El Colombiano · hace 1 d
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