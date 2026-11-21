Destitución tras interrupciones masivas

La Casa Blanca ha anunciado el despido de Sean Cairncross como responsable nacional de ciberseguridad. La decisión se produce tras una serie de interrupciones generalizadas y una cascada de apagones digitales que afectaron a múltiples ámbitos en Estados Unidos, abarcando desde el transporte aéreo hasta la banca y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Reemplazo y nombramiento oficial

El secretario de Estado, Marco Rubio, dio a conocer a través de una publicación en la red social X la designación de Kirsten Davies para ocupar el cargo. Davies se desempeñaba hasta ahora como directora de información y de tecnología en el Departamento de Defensa (Pentágono) y asume la posición de máxima responsable de ciberseguridad de la Administración en sustitución de Cairncross.

Desafíos y contexto operativo

El relevo se efectúa en un momento particularmente crítico para las infraestructuras del país, coincidiendo con la proximidad de las festividades de Acción de Gracias y el Black Friday. En su cuenta de X, Kirsten Davies señaló que la nación se encuentra en una encrucijada entre tecnologías analógicas, digitales y cuánticas, destacando la necesidad de modernizar y fortalecer la capacidad de resistencia de los cimientos del país.