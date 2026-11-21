Incidente en la práctica libre y advertencia a Verstappen

Durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen adelantó a George Russell antes de la curva 14 y, según la versión del piloto de Mercedes, realizó un cambio de dirección imprevisible que obligó al británico a salirse de la pista y provocó un roce entre ambos monoplazas. Los comisarios citaron a los dos pilotos y sancionaron a Verstappen con una advertencia formal por conducción errática, sin imponer penalización de parrilla.

Declaraciones cruzadas y parrilla compartida

Tras la clasificación, Russell endureció el tono: afirmó que Verstappen "se cree más grande y mejor que los demás" y que "alguien tiene que plantarle cara", añadiendo que no piensa aceptar que le arruinen la vuelta semana tras semana. Verstappen, por su parte, restó importancia al episodio y calificó la advertencia de correcta. Ambos compartirán la primera fila de la parrilla del domingo —Verstappen en la pole y Russell segundo— tras la sanción de cinco puestos a Kimi Antonelli, lo que garantiza un arranque de alta tensión.

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