El freno a las tarifas funerarias en La Habana

El Gobierno de La Habana ha dado marcha atrás en la aplicación de los nuevos precios para los servicios funerarios en la Necrópolis Cristóbal Colón. La medida inicial, que contemplaba incrementos significativos de hasta 15 veces más caros y una subida porcentual de hasta el 1447,8%, generó una rápida reacción de rechazo en las redes sociales por parte de la ciudadanía.

La controversia comenzó cuando se difundieron los detalles del plan piloto autorizado bajo la Resolución 146 del 12 de noviembre de 2026, prevista para arrancar el próximo lunes 23 de noviembre. Ante las fuertes críticas y denuncias públicas recogidas en medios como Directorio Cubano, el Ejecutivo provincial optó por desautorizar las tarifas y aclarar que los cobros aún no se han comenzado a aplicar.