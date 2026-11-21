Tras las protestas en redes, La Habana da un paso atrás con los cobros del Cementerio de Colón
El Gobierno de La Habana frena la aplicación de drásticas tarifas en el Cementerio de Colón tras el rechazo ciudadano en redes sociales.
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El resumen
El freno a las tarifas funerarias en La Habana
El Gobierno de La Habana ha dado marcha atrás en la aplicación de los nuevos precios para los servicios funerarios en la Necrópolis Cristóbal Colón. La medida inicial, que contemplaba incrementos significativos de hasta 15 veces más caros y una subida porcentual de hasta el 1447,8%, generó una rápida reacción de rechazo en las redes sociales por parte de la ciudadanía.
La controversia comenzó cuando se difundieron los detalles del plan piloto autorizado bajo la Resolución 146 del 12 de noviembre de 2026, prevista para arrancar el próximo lunes 23 de noviembre. Ante las fuertes críticas y denuncias públicas recogidas en medios como Directorio Cubano, el Ejecutivo provincial optó por desautorizar las tarifas y aclarar que los cobros aún no se han comenzado a aplicar.
- Resolución 146: Documento emitido el 12 de noviembre de 2026 que autorizaba el pilotaje de cobro en la Necrópolis Cristóbal Colón.
- Impacto económico: El alza proyectada elevaba los costes de entierros y cremaciones de forma drástica en un contexto de aguda crisis en la isla.
- Reacción digital: Las protestas masivas en plataformas digitales forzaron la intervención del Gobierno local para frenar la medida.
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Cobertura (5)
- Ser enterrado en Cuba será hasta 15 veces más caro, anuncia el Gobierno DIARIO DE CUBA · hace 4 h
- La Habana cobrará nuevos servicios funerarios en la Necrópolis de Colón Cubanoticias 360 · hace 4 h
- Nuevos precios en el Cementerio de Colón "no se han comenzado a aplicar", dice el Gobierno de La Habana OnCubaNews · hace 4 h
- Anuncian cobro de servicios funerarios en Necrópolis de Colón a partir del 23 de noviembre CiberCuba · hace 4 h
- Tras las protestas en redes, La Habana da un paso atrás con los cobros del Cementerio de Colón Directorio Cubano · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué es tendencia el Cementerio de Colón en Cuba?
Porque el Gobierno de La Habana anunció un incremento masivo en las tarifas de servicios funerarios que desató protestas en las redes sociales.
¿Qué medida específica frenó el Gobierno de La Habana?
El Gobierno desautorizó las nuevas tarifas difundidas por la administración del cementerio y aseguró que el cobro no se ha comenzado a aplicar.
¿Cuál era el aumento previsto en las tarifas funerarias?
Las previsiones apuntaban a un incremento de hasta 15 veces más caro, alcanzando una subida de hasta el 1.447,8% en algunos servicios necrológicos.
¿Cuándo se pretendía aplicar esta medida en la necrópolis?
El pilotaje del cobro estaba previsto para iniciar a partir del lunes 23 de noviembre de 2026 tras la aprobación de la Resolución 146.
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