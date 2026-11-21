Veredicto judicial en el caso de Angie Peña

Un tribunal de Honduras emitió un fallo en el que declaró culpables a los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, junto con el hondureño Ramón Trejo Nájera (también citado como Gustavo Trejo), por el delito de asociación para delinquir. La decisión judicial está vinculada a la desaparición de la universitaria Angie Peña, ocurrida en enero de 2022. Sin embargo, en el mismo veredicto, la corte absolvió a Harold Joseph Green y William James Murdock de los cargos de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de la joven, al determinar que la Fiscalía no logró acreditar su participación directa.

Reacciones y próximas etapas procesales

Tras la lectura del fallo, se informó que los condenados permanecerán en prisión preventiva a la espera de la audiencia de individualización de pena, fijada para el próximo 9 de diciembre. Diversos sectores y defensores de derechos humanos han cuestionado el alcance de la investigación, señalando que el proceso judicial quedó corto y anticipando posibles debates sobre la necesidad de profundizar en las indagatorias de esta red. Por su parte, el caso continúa generando atención internacional debido a las implicaciones de redes de explotación y la falta de esclarecimiento total sobre el paradero de Angie Peña.