Corte de Honduras absuelve a 2 estadounidenses de cargos de trata de personas en caso de Angie Peña
Un tribunal de Honduras declara culpables de asociación para delinquir a tres estadounidenses y un hondureño en el caso de Angie Peña.
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El resumen
Veredicto judicial en el caso de Angie Peña
Un tribunal de Honduras emitió un fallo en el que declaró culpables a los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, junto con el hondureño Ramón Trejo Nájera (también citado como Gustavo Trejo), por el delito de asociación para delinquir. La decisión judicial está vinculada a la desaparición de la universitaria Angie Peña, ocurrida en enero de 2022. Sin embargo, en el mismo veredicto, la corte absolvió a Harold Joseph Green y William James Murdock de los cargos de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de la joven, al determinar que la Fiscalía no logró acreditar su participación directa.
Reacciones y próximas etapas procesales
Tras la lectura del fallo, se informó que los condenados permanecerán en prisión preventiva a la espera de la audiencia de individualización de pena, fijada para el próximo 9 de diciembre. Diversos sectores y defensores de derechos humanos han cuestionado el alcance de la investigación, señalando que el proceso judicial quedó corto y anticipando posibles debates sobre la necesidad de profundizar en las indagatorias de esta red. Por su parte, el caso continúa generando atención internacional debido a las implicaciones de redes de explotación y la falta de esclarecimiento total sobre el paradero de Angie Peña.
- Implicados: Tres ciudadanos estadounidenses y un nacional hondureño.
- Delito principal: Asociación para delinquir (condena emitida); absueltos de trata de personas agravada.
- Próxima fecha clave: 9 de diciembre para la sentencia.
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Cobertura (5)
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Respuestas rápidas
¿Qué decidió la corte de Honduras en el caso de Angie Peña?
Declaró culpables a tres estadounidenses y un hondureño por asociación para delinquir, pero absolvió a dos de los estadounidenses de los cargos de trata de personas.
¿Quiénes son los ciudadanos estadounidenses involucrados?
Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston.
¿Cuándo se dictará la sentencia para los condenados?
La lectura de la sentencia está prevista para el 9 de diciembre, mientras los implicados permanecen en prisión preventiva.
¿Cuándo desapareció Angie Peña?
La universitaria Angie Peña desapareció en enero de 2022 en Honduras.
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