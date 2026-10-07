Mano Menezes tras finalizar la fecha FIFA con la selección peruana: “Tenemos que elegir rivales que nos permitan empezar a ganar”

Tras finalizar la fecha FIFA con la selección peruana, Mano Menezes señaló la necesidad de elegir rivales que permitan empezar a ganar, según reporta El Comercio Perú. En el estado actual de la cobertura, se examinan los resultados y números que dejó la gira, mientras la Federación contempla una fuerte inversión económica para salir de la situación actual.

La información disponible no detalla plazos ni los nombres específicos de los futuros contrincantes mencionados por el comando técnico.