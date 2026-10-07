Mano Menezes tras finalizar la fecha FIFA con la selección peruana: “Tenemos que elegir rivales que nos permitan empezar a ganar”
Mano Menezes cierra la fecha FIFA con declaraciones sobre los próximos rivales de la selección peruana.
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Cobertura (5)
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- El recambio que todavía no encuentra respuestas betsson.sport · hace 3 h
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- La inversión económica fuerte y urgente que hará la Federación para sacar del hoyo a la Selección Peruana Bolavip Perú · hace 3 h
- Mano Menezes tras finalizar la fecha FIFA con la selección peruana: “Tenemos que elegir rivales que nos permitan empezar a ganar” El Comercio Perú · hace 3 h
El resumen
Tras finalizar la fecha FIFA con la selección peruana, Mano Menezes señaló la necesidad de elegir rivales que permitan empezar a ganar, según reporta El Comercio Perú. En el estado actual de la cobertura, se examinan los resultados y números que dejó la gira, mientras la Federación contempla una fuerte inversión económica para salir de la situación actual.
La información disponible no detalla plazos ni los nombres específicos de los futuros contrincantes mencionados por el comando técnico.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué declaró Mano Menezes al finalizar la fecha FIFA?
Indicó que se deben elegir rivales que permitan empezar a ganar.
¿Qué aspectos sobre la selección peruana abordan los medios?
Analizan un doloroso fracaso, la falta de respuestas en el recambio, comparaciones numéricas con otros entrenadores y una inversión económica de la Federación.
¿Qué medios cubren el tema?
La información proviene de Perú 21, betsson.sport, El Comercio Perú y Bolavip Perú.
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