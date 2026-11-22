El colapso de las negociaciones multilaterales

La trigésimo primera Cumbre del Clima (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, concluyó de forma abrupta sin alcanzar un acuerdo político definitivo tras dos semanas de intensas deliberaciones entre 196 naciones y la Unión Europea. Las conversaciones se extendieron más allá del calendario previsto debido a profundas discrepancias sobre el abandono progresivo de los combustibles fósiles y los mecanismos de financiamiento para las naciones más vulnerables ante la crisis climática.

Rechazo europeo: La Unión Europea, junto con delegaciones como las de Brasil y el Reino Unido, frenó la adopción del documento al considerarlo un retroceso que no alcanzaba el listón mínimo necesario.

La Unión Europea, junto con delegaciones como las de Brasil y el Reino Unido, frenó la adopción del documento al considerarlo un retroceso que no alcanzaba el listón mínimo necesario. Disputas energéticas: El texto final generó fuertes tensiones por la falta de compromisos firmes para eliminar los subsidios a los hidrocarburos y por el papel asignado a las tecnologías de captura de carbono.

Impacto en la gobernanza climática internacional

Organizaciones de la sociedad civil y redes internacionales calificaron el resultado como un duro golpe para el multilateralismo. Las divergencias persistentes sobre cómo estructurar la transición energética y proveer recursos financieros adecuados impidieron un consenso, dejando el futuro de los compromisos globales en una situación de incertidumbre que requiere nuevas bases de negociación política.