Insólito plantón: La Selección Argentina jugará contra la Sub-23 de Burkina Faso
La Selección Argentina goleó 7-0 a la Sub-23 de Burkina Faso tras una baja de figuras.
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Cobertura (17)
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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 4.7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
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El resumen
La cobertura comenzó con reportes de AP News sobre una demora en la llegada de la delegación de Burkina Faso a Buenos Aires que puso en riesgo un partido amistoso contra la Selección Argentina. Posteriormente, medios como Marca USA titularon sobre un insólito plantón que obligó al conjunto argentino a jugar contra la categoría Sub-23 del país africano. A medida que avanzaron las horas, publicaciones de Diario AS, Olé, Clarín y AP News detallaron el desarrollo del encuentro disputado en el Estadio Monumental, el cual culminó con una contundente victoria de Argentina por 7-0. La cobertura destacó los debuts goleadores de Mastantuono y Prestianni, además de señalar que Nico Paz fue figura por segundo partido consecutivo y que Lautaro Martínez marcó un tanto para ingresar al podio histórico de la selección.
Por otro lado, la previa y el trasfondo del encuentro estuvieron marcados por explicaciones sobre la formación improvisada del rival. Clarín y La Nación reportaron declaraciones del organizador del partido, quien rompió el silencio para explicar por qué se bajaron las figuras del seleccionado africano y cómo se armó un plantel de urgencia que contó con un solo futbolista profesional. En paralelo, MDZ Online y TN aportaron detalles sobre aquel único jugador profesional que viajó con la delegación visitante, destacando que tiene 18 años, mide casi dos metros y fue dirigido por un exjugador de Boca. Asimismo, La Nación cuestionó la programación de este tipo de amistosos por parte de la AFA en comparación con el trato y el respeto hacia los rivales en la cancha.
Actualmente, la cobertura de TyC Sports, ESPN Deportes y Directv Sports registra el cierre de este ensayo final dentro de la Fecha FIFA. Los reportes se centran en los puntajes de los jugadores, los resúmenes de la goleada y el análisis del rendimiento del equipo albiceleste tras el inusual contexto previo al pitazo inicial.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 53 min.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Argentina y Burkina Faso?
La Selección Argentina se impuso por 7-0 en el encuentro amistoso.
¿Por qué jugó la Sub-23 de Burkina Faso en lugar de la selección mayor?
Medios como Clarín informaron que las figuras del seleccionado africano se bajaron y se armó un equipo de urgencia, tras registrarse demoras en la llegada a Buenos Aires.
¿Qué jugadores destacaron durante la goleada?
La cobertura señaló que Nico Paz fue figura por segundo partido consecutivo, Lautaro Martínez anotó un gol para alcanzar el podio histórico, y Mastantuono junto a Prestianni tuvieron sus debuts goleadores.
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