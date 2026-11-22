Detención en Montgomery County

La noche del sábado 21 de noviembre, Héctor Herrera fue arrestado en el condado de Montgomery, Texas, bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad (DWI), según reportes policiales citados por medios mexicanos y estadounidenses. El jugador, ex seleccionado nacional y actual mediocampista del Houston Dynamo, permanece en el centro de la atención a pocos días del inicio de la postemporada.

Contexto deportivo y antecedentes

El arresto ocurre cuando el Houston Dynamo se prepara para enfrentar a los San Jose Earthquakes en la primera ronda de los playoffs de la MLS, con el primer partido programado para el martes 24 de noviembre. La situación genera incertidumbre sobre la disponibilidad del capitán para la serie. Medios como Récord y Telemundo destacan que no es la primera controversia del jugador durante su etapa en la liga estadounidense, lo que añade presión sobre el club y la directiva.

Publicidad