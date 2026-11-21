Qué ha ocurrido

Los New York Mets y el jardinero central A.J. Ewing han alcanzado un acuerdo para una extensión de contrato de ocho años y 95 millones de dólares garantizados, más una opción del club para una novena temporada, según múltiples fuentes confirmadas este sábado. El pacto, pendiente de la revisión médica, cubre sus dos años restantes de pre-arbitraje, tres de arbitraje y al menos tres de agencia libre, vinculándolo al equipo hasta 2034 (o 2035 si se ejerce la opción).

Contexto y datos clave

Ewing, seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2023 procedente de un instituto de Ohio, debutó en Grandes Ligas en mayo de 2026. A sus 22 años, completó una temporada de novato con línea de .252/.324/.376 (97 OPS+), 11 jonrones, 25 bases robadas y 3.1 WAR en 120 partidos, lo que le valió votos para el Novato del Año de la Liga Nacional. Su segundo semestre fue especialmente fuerte: .318/.390/.489 en sus últimos 25 juegos. Además, métricas defensivas y el “eye test” lo señalan como un activo élite en el centro del campo.

Publicidad

Qué vigilar a continuación

La oficialización depende del físico. El acuerdo rompe el récord de franquicia para una extensión pre-arbitraje, que ostentaba David Wright (6 años, 55 millones, 2006), y marca un cambio de filosofía en la gerencia de los Mets, que históricamente evitaban compromisos tan tempranos con jugadores sin tiempo de servicio. La opción del club para 2035 añade flexibilidad a largo plazo.