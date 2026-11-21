Mets aseguran a A.J. Ewing con extensión récord de 8 años y 95 millones
El jardinero central de 22 años firma el mayor contrato pre-arbitraje en la historia de la franquicia, superando a David Wright.
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- Clave informativa: Mets aseguran a A.J. Ewing con extensión récord de 8 años y 95 millones
- Punto central: El jardinero central de 22 años firma el mayor contrato pre-arbitraje en la historia de la franquicia, superando a David Wright.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (6)
- Mets y A.J. Ewing acuerdan un contrato de 95 millones de dólares por 8 años Listín Diario ·
- Mets y AJ Ewing llegan a un acuerdo por un contrato de 95 millones de dólares y 8 años El Nacional — La voz de todos ·
- Mets firman extensión histórica y rompen récord de franquicia de David Wright Swing Completo ·
- New York Mets pactan ocho años y 95 millones con A.J. Ewing AhoraMismo.com ·
- Mets y A.J. Ewing pactan extensión de 8 años y $95M, fuentes ESPN Deportes ·
- A.J. Ewing acuerda extensión de ocho años con los Mets (fuente) MLB.com ·
Fuentes directas consultadas
- Mets, A.J. Ewing reach 8-year, $95M extension, sources say - ESPN cdn.espn.com · Contraste documental
- A.J. Ewing, Mets agree to eight-year, $95 million extension after standout rookie season, per reports cbssports.com · Contraste documental
- Mets' A.J. Ewing Extension Marks a Big Change in Their Approach si.com · Contraste documental
- MLB: Mets le dan 95 millones de dólares a un novato que debutó hace seis meses con contrato histórico msn.com · Contraste documental
- New York Mets pactan ocho años y 95 millones con A.J. Ewing ahoramismo.com · Contraste documental
- Mets firman extensión histórica y rompen récord de franquicia de David Wright swingcompleto.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Qué ha ocurrido
Los New York Mets y el jardinero central A.J. Ewing han alcanzado un acuerdo para una extensión de contrato de ocho años y 95 millones de dólares garantizados, más una opción del club para una novena temporada, según múltiples fuentes confirmadas este sábado. El pacto, pendiente de la revisión médica, cubre sus dos años restantes de pre-arbitraje, tres de arbitraje y al menos tres de agencia libre, vinculándolo al equipo hasta 2034 (o 2035 si se ejerce la opción).
Contexto y datos clave
Ewing, seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2023 procedente de un instituto de Ohio, debutó en Grandes Ligas en mayo de 2026. A sus 22 años, completó una temporada de novato con línea de .252/.324/.376 (97 OPS+), 11 jonrones, 25 bases robadas y 3.1 WAR en 120 partidos, lo que le valió votos para el Novato del Año de la Liga Nacional. Su segundo semestre fue especialmente fuerte: .318/.390/.489 en sus últimos 25 juegos. Además, métricas defensivas y el “eye test” lo señalan como un activo élite en el centro del campo.
Qué vigilar a continuación
La oficialización depende del físico. El acuerdo rompe el récord de franquicia para una extensión pre-arbitraje, que ostentaba David Wright (6 años, 55 millones, 2006), y marca un cambio de filosofía en la gerencia de los Mets, que históricamente evitaban compromisos tan tempranos con jugadores sin tiempo de servicio. La opción del club para 2035 añade flexibilidad a largo plazo.
- Jugador: A.J. Ewing, jardinero central, 22 años.
- Contrato: 8 años, $95M garantizados + opción de club para 2035.
- Cobertura: 2 años pre-arbitraje, 3 arbitraje, 3+ agencia libre.
- Récord: Mayor extensión pre-arbitraje en historia de Mets (supera a Wright).
- Estado: Acuerdo verbal, pendiente de físico.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Extensión de 8 años y $95M garantizados con opción de club para un noveno año.
- Récord de franquicia para jugador pre-arbitraje, superando a David Wright (2006).
- Ewing, 22 años, viene de temporada rookie de 3.1 WAR, 11 HR, 25 SB, .700 OPS.
Qué falta por confirmar
- Resultado oficial de la revisión médica (físico).
- Detalles exactos de la opción del club para 2035 (condiciones, buyout).
|Medio
|Enfoque destacado
|ESPN Deportes
|Detalla estructura contractual: cubre pre-arbitraje, arbitraje y años de agencia libre; cita a Jeff Passan como fuente.
|MLB.com
|Confirma el acuerdo desde la fuente oficial de la liga y menciona la opción de club.
|Swing Completo
|Califica la firma como 'extensión histórica' y destaca la ruptura del récord de Wright.
|AhoraMismo.com
|Resume los términos básicos: 8 años, 95 millones, jardinero central.
Respuestas rápidas
¿Qué ha firmado A.J. Ewing con los Mets?
Una extensión de contrato de ocho años y 95 millones de dólares garantizados, más una opción del club para una novena temporada (2035), pendiente de superar el reconocimiento médico.
¿Por qué es histórico este acuerdo para la franquicia?
Es la mayor extensión otorgada a un jugador en etapa pre-arbitraje en la historia de los Mets, superando los 6 años y 55 millones de David Wright en 2006.
¿Cuáles fueron los números de Ewing en su temporada de novato 2026?
Bateó .252/.324/.376 (97 OPS+) con 11 jonrones, 25 bases robadas y 3.1 WAR en 120 partidos; cerró con .318/.390/.489 en sus últimos 25 juegos.
¿Qué años de servicio cubre el contrato?
Sus dos años restantes de pre-arbitraje, tres años de elegibilidad a arbitraje salarial y al menos tres años de agencia libre.
¿Cuándo se hará oficial la firma?
Una vez que Ewing supere el examen físico obligatorio; no hay fecha pública confirmada para el anuncio formal.
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