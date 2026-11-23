Acuerdo sin precedentes para un lanzador

Los New York Mets cerraron la contratación del zurdo Tarik Skubal por nueve años y 450 millones de dólares garantizados, según reportan de forma coincidente ESPN Deportes, Los Angeles Times, LancasterOnline y Diario AS citando fuentes de la Associated Press. El pacto establece un nuevo tope histórico en valor total para un pitcher, superando los 325 millones a 12 años que Yoshinobu Yamamoto firmó con los Dodgers en 2023, y eleva el promedio anual (AAV) por encima de los 43,3 millones que marcó Max Scherzer también con los Mets en 2021.

Contexto de la operación y proyección de nómina

Skubal, de 28 años, llega tras ganar dos premios Cy Young y consolidarse como uno de los abridores más dominantes de la Liga Americana. Diario AS destaca que, sumado al contrato de Juan Soto, la nómina comprometida por el propietario Steve Cohen rondaría los 900 millones de dólares solo en esos dos jugadores, lo que plantea interrogantes sobre la gestión del impuesto de lujo y la flexibilidad futura del roster. La oficina del comisionado aún no ha publicado el documento oficial, por lo que cláusulas de salida, dinero diferido o bonos por rendimiento permanecen pendientes de confirmación.

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