Tarik Skubal firma con Mets por 450 millones y 9 años, récord histórico para un lanzador
El zurdo ganador de dos Cy Young rompe el techo salarial de pitchers al superar los 325 millones de Yamamoto con Dodgers.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Tarik Skubal firma con Mets por 450 millones y 9 años, récord histórico para un lanzador
- Punto central: El zurdo ganador de dos Cy Young rompe el techo salarial de pitchers al superar los 325 millones de Yamamoto con Dodgers.
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El resumen
Acuerdo sin precedentes para un lanzador
Los New York Mets cerraron la contratación del zurdo Tarik Skubal por nueve años y 450 millones de dólares garantizados, según reportan de forma coincidente ESPN Deportes, Los Angeles Times, LancasterOnline y Diario AS citando fuentes de la Associated Press. El pacto establece un nuevo tope histórico en valor total para un pitcher, superando los 325 millones a 12 años que Yoshinobu Yamamoto firmó con los Dodgers en 2023, y eleva el promedio anual (AAV) por encima de los 43,3 millones que marcó Max Scherzer también con los Mets en 2021.
Contexto de la operación y proyección de nómina
Skubal, de 28 años, llega tras ganar dos premios Cy Young y consolidarse como uno de los abridores más dominantes de la Liga Americana. Diario AS destaca que, sumado al contrato de Juan Soto, la nómina comprometida por el propietario Steve Cohen rondaría los 900 millones de dólares solo en esos dos jugadores, lo que plantea interrogantes sobre la gestión del impuesto de lujo y la flexibilidad futura del roster. La oficina del comisionado aún no ha publicado el documento oficial, por lo que cláusulas de salida, dinero diferido o bonos por rendimiento permanecen pendientes de confirmación.
- Valor total: 450 millones USD garantizados a 9 años.
- Récord previo: Yoshinobu Yamamoto, 325 millones / 12 años (Dodgers, 2023).
- AAV anterior: Max Scherzer, 43,3 millones (Mets, 2021).
- Perfil del jugador: Zurdo, 28 años, doble Cy Young.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Contrato de 9 años y 450 millones USD garantizados para Tarik Skubal con los Mets
- Récord histórico de valor total para un lanzador, superando a Yamamoto (325 M / 12 años)
- Fuentes de la Associated Press citadas por todos los medios como origen de la información
Qué falta por confirmar
- Estructura exacta de pagos: dinero diferido, cláusulas de salida (opt-outs) y bonos por rendimiento
- Confirmación oficial de MLB y presentación formal del jugador por parte de los Mets
|Medio
|Enfoque destacado
|ESPN Deportes
|Evalúa el impacto deportivo del fichaje y confirma que supera el AAV de Scherzer (43,3 M)
|Los Angeles Times
|Enmarca el acuerdo como el mayor garantizado para un pitcher en la historia de MLB
|Diario AS
|Analiza la implicación salarial conjunta con Soto: ~900 M comprometidos y presión sobre el impuesto de lujo
|LancasterOnline
|Reproduce el cable de AP destacando la cifra récord y la autoría de Steve Cohen en la operación
Cobertura (6)
- Mets firman al dos veces ganador del Premio Cy Young, Tarik Skubal, por $450 millones Telemundo 52 ·
- Con Skubal fuera del mercado, ¿caerán rápidamente las otras fichas? MLB.com ·
- Skubal acuerda contrato récord de 450 millones de dólares por 9 años con Mets, dice fuente AP LancasterOnline ·
- ¿Qué pretende Mets con el posible tope salarial? 900 millones sólo en Skubal y Soto Diario AS ·
- Skubal acuerda contrato récord de 450 millones de dólares por 9 años con Mets Los Angeles Times ·
- Skubal acuerda con Mets por $450 millones y 9 años, fuentes ESPN Deportes ·
Fuentes directas consultadas
- ¡Tarik Skubal, a Mets! Evaluación del contrato récord - ESPN espndeportes.espn.com · Contraste documental
- Sources - Mets, Skubal agree to record 9-year, $450M contract - ESPN cdn.espn.com · Contraste documental
- Arruabarrena, con un solo objetivo: Boca no se tiene que relajar espn.com.mx · Contraste documental
- Skubal acuerda con los Mets por nueve años y US$450 millones (fuente) mlb.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Cuánto dinero y por cuántos años firmó Tarik Skubal con los Mets?
El acuerdo es por 9 años y 450 millones de dólares garantizados, según fuentes de AP citadas por ESPN Deportes, Los Angeles Times, LancasterOnline y Diario AS.
¿Por qué este contrato es un récord histórico para un lanzador?
Supera en valor total garantizado los 325 millones a 12 años de Yoshinobu Yamamoto con Dodgers (2023) y eleva el promedio anual (AAV) por encima de los 43,3 millones de Max Scherzer con Mets (2021).
¿Qué logros deportivos respaldan la inversión en Skubal?
Skubal, de 28 años, ha ganado dos premios Cy Young y es considerado uno de los abridores más dominantes de la Liga Americana reciente.
¿Cómo afecta este fichaje a la nómina y al impuesto de lujo de los Mets?
Diario AS estima que, sumado al contrato de Juan Soto, la nómina comprometida en ambos jugadores rondaría los 900 millones de dólares, lo que tensiona el margen bajo el impuesto de lujo y reduce flexibilidad futura.
¿Qué detalles del contrato siguen sin confirmarse oficialmente?
La oficina del comisionado no ha publicado el documento oficial; quedan pendientes cláusulas de salida, dinero diferido, bonos por rendimiento y la presentación formal del jugador.
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