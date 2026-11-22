Detención en Montgomery County

El futbolista mexicano Héctor Herrera, capitán del Houston Dynamo, fue arrestado la noche del viernes 21 de noviembre en el condado de Montgomery, Texas, bajo cargos de conducir en estado de ebriedad (DWI). Según los reportes de Univision, TUDN y AS México, la detención ocurrió a pocos días del inicio de los playoffs de la MLS, donde el Dynamo enfrenta al Seattle Sounders. UnoTV señala que el jugador quedó en libertad tras pagar fianza, aunque la investigación sigue en curso.

Antecedentes y contexto disciplinario

Esta no es la primera controversia del exjugador de Porto y Atlético de Madrid desde su regreso a la MLS. La Prensa HN y Unanimo Deportes recuerdan que Herrera ya había sido sancionado internamente por el club a inicios de temporada por conducta fuera del terreno de juego. La liga (MLS) no ha emitido comunicado oficial sobre posibles medidas adicionales, pero el reglamento colectivo contempla suspensiones por incidentes de alcohol al volante.

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