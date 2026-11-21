Captura de uno de los más buscados

La Policía de Puerto Rico detuvo a un joven de 23 años que se encontraba en el listado de los 10 más buscados del área policiaca de Mayagüez. El operativo de captura se llevó a cabo en el municipio de Cayey, según confirmaron diversos medios locales como El Nuevo Día, Wapa.tv y NotiUno.com.

El individuo, identificado como Jesús Alvarado Mercado, contaba con una orden de arresto activa y una fianza asociada de 120,000 dólares por cargos vinculados a violaciones de ley, de acuerdo con los reportes difundidos por la prensa de la región.