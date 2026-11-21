Arrestan a joven de 23 años que figuraba en la lista de los más buscados
Arrestan en Cayey a un joven de 23 años que figuraba en la lista de los 10 más buscados del área policiaca de Mayagüez.
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El resumen
Captura de uno de los más buscados
La Policía de Puerto Rico detuvo a un joven de 23 años que se encontraba en el listado de los 10 más buscados del área policiaca de Mayagüez. El operativo de captura se llevó a cabo en el municipio de Cayey, según confirmaron diversos medios locales como El Nuevo Día, Wapa.tv y NotiUno.com.
El individuo, identificado como Jesús Alvarado Mercado, contaba con una orden de arresto activa y una fianza asociada de 120,000 dólares por cargos vinculados a violaciones de ley, de acuerdo con los reportes difundidos por la prensa de la región.
- Detalles del arresto: La intervención policial tuvo lugar en Cayey, concretando la captura del prófugo de 23 años que era buscado por las autoridades en Mayagüez.
- Fianza y cargos: Jesús Alvarado Mercado enfrentaba una orden de arresto con una fianza impuesta de $120,000 por infracciones a la ley.
- Medios emisores: Cobertura conjunta confirmada por NotiUno.com, Wapa.tv, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora.
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Cobertura (5)
- Arrestan a uno de los 10 más buscados NotiUno.com · hace 3 h
- Policía arresta a uno de los 10 más buscados del área de mayagüez. wapa.tv · hace 3 h
- Arrestan en Cayey a uno de los más buscados en Mayagüez Telemundo Puerto Rico · hace 3 h
- Capturan en Cayey a uno de los 10 más buscados de Mayagüez El Nuevo Día · hace 3 h
- Arrestan a joven de 23 años que figuraba en la lista de los más buscados Primera Hora · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el joven arrestado en la operación?
Se trata de Jesús Alvarado Mercado, un joven de 23 años que figuraba en el listado de los 10 más buscados del área policiaca de Mayagüez.
¿Dónde se llevó a cabo el arresto?
El arresto se concretó en el municipio de Cayey, según los informes de la Policía y medios locales.
¿De cuánto era la fianza que pesaba sobre el detenido?
Jesús Alvarado Mercado enfrentaba una orden de arresto con una fianza fijada en 120,000 dólares.
¿Qué fuentes informaron sobre el operativo?
La noticia fue divulgada por medios como NotiUno.com, Wapa.tv, Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora.
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