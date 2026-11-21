Hombres armados irrumpen en clínica del IMSS en Guasave y obligan a médicos a atender heridos
Hombres armados irrumpen en el IMSS de Guasave, Sinaloa, y amenazan a médicos para atender a heridos tras enfrentamientos.
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El resumen
Qué ha ocurrido en Guasave
La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en el centro de Guasave, Sinaloa, así como en una clínica privada de la misma localidad. De acuerdo con reportes locales, registros en video y medios como Milenio, Infobae y El Imparcial, los civiles armados obligaron al personal médico a atender a personas heridas tras una serie de enfrentamientos en el municipio.
Contexto y datos clave
Los hechos violentos se registraron en el marco de una jornada de inseguridad en la región que también obligó a la suspensión de un partido de béisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán en el Kuroda Park. En redes sociales y videos difundidos se documentó la llegada de vehículos, algunos con blindaje artesanal, a clínicas de la zona, mientras que uno de los agresores advirtió al personal de salud con la frase: “Más vale que no le hablen al Gobierno”. El Imparcial y otros medios vinculan los sucesos a enfrentamientos contra fuerzas federales y a la captura del ‘Chapo’ Isidro.
Qué vigilar a continuación
- La respuesta institucional: Las acciones y comunicados oficiales de la Fiscalía y corporaciones de seguridad tras la incursión armada en hospitales.
- Seguridad hospitalaria: Las medidas de protección implementadas para salvaguardar al personal médico y a los pacientes en centros de salud de Sinaloa.
- Evolución de los heridos: El reporte oficial sobre el estado de salud de las personas atendidas bajo coacción en el IMSS y la clínica privada.
- Impacto en eventos públicos: La reprogramación de actividades deportivas y restricciones adicionales ante la situación de violencia en Guasave.
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Cobertura (6)
- Hombres armados irrumpen en clínica de Guasave: “Más vale que no le hablen al Gobierno” MILENIO · hace 10 h
- ¡Hombres armados irrumpen en el IMSS de Guasave! Meganoticias.mx · hace 10 h
- Video muestra llegada de dos vehículos a Centro Médico Guasave y traslado de personas Sinaloahoy · hace 10 h
- Arriban vehículos con blindaje artesanal a clínica privada de Guasave; bajan a personas heridas www.noroeste.com.mx · hace 10 h
- Tras captura del ‘Chapo’ Isidro, hombres armados irrumpen en IMSS y amenazan a médicos para atender a heridos por enfrentamientos en Guasave El Imparcial · hace 10 h
- Hombres armados irrumpen en clínica del IMSS en Guasave y obligan a médicos a atender heridos Infobae · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en el IMSS de Guasave?
Hombres armados irrumpieron en el hospital del IMSS y en una clínica privada para obligar al personal médico a atender a personas heridas tras enfrentamientos.
¿Cuándo sucedieron estos hechos?
Los eventos se registraron la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en medio de una jornada de violencia en el municipio.
¿Qué relación tienen estos hechos con el béisbol local?
La violencia y las detonaciones de arma de fuego obligaron a suspender el partido entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán en el Kuroda Park.
¿Qué frases lanzaron los hombres armados al personal médico?
Durante la incursión en la clínica, uno de los civiles armados advirtió de manera intimidante al personal de salud diciendo: “Más vale que no le hablen al Gobierno”.
¿Qué detalles siguen pendientes de confirmación oficial?
El número exacto de heridos trasladados, la identidad de los mismos y los detalles precisos sobre la intervención de las fuerzas federales tras las amenazas.
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