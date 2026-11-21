Qué ha ocurrido en Guasave

La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en el centro de Guasave, Sinaloa, así como en una clínica privada de la misma localidad. De acuerdo con reportes locales, registros en video y medios como Milenio, Infobae y El Imparcial, los civiles armados obligaron al personal médico a atender a personas heridas tras una serie de enfrentamientos en el municipio.

Contexto y datos clave

Los hechos violentos se registraron en el marco de una jornada de inseguridad en la región que también obligó a la suspensión de un partido de béisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán en el Kuroda Park. En redes sociales y videos difundidos se documentó la llegada de vehículos, algunos con blindaje artesanal, a clínicas de la zona, mientras que uno de los agresores advirtió al personal de salud con la frase: “Más vale que no le hablen al Gobierno”. El Imparcial y otros medios vinculan los sucesos a enfrentamientos contra fuerzas federales y a la captura del ‘Chapo’ Isidro.

Qué vigilar a continuación