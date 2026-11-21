Ataque armado contra operativos de control migratorio

Personal de la Dirección General de Migración (DGM) y miembros de las fuerzas castrenses fueron atacados a tiros y pedradas por un grupo de nacionales haitianos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada en el sector La Grúa, perteneciente al municipio de Imbert en la provincia Puerto Plata.

Durante la intervención, ejecutada de manera conjunta con efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, se logró la detención de 15 ciudadanos haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular. A pesar de la intensidad de la agresión armada, la DGM confirmó que ningún miembro del personal actuante resultó lesionado.