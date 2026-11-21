Haitianos atacan a tiros y pedradas agentes de Migración
Agentes de Migración y militares son atacados a tiros y pedradas en un operativo en Imbert, Puerto Plata.
- Clave informativa: Haitianos atacan a tiros y pedradas agentes de Migración
- Punto central: Agentes de Migración y militares son atacados a tiros y pedradas en un operativo en Imbert, Puerto Plata.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Ataque armado contra operativos de control migratorio
Personal de la Dirección General de Migración (DGM) y miembros de las fuerzas castrenses fueron atacados a tiros y pedradas por un grupo de nacionales haitianos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada en el sector La Grúa, perteneciente al municipio de Imbert en la provincia Puerto Plata.
Durante la intervención, ejecutada de manera conjunta con efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, se logró la detención de 15 ciudadanos haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular. A pesar de la intensidad de la agresión armada, la DGM confirmó que ningún miembro del personal actuante resultó lesionado.
- Daños materiales: Varios vehículos oficiales de Migración sufrieron roturas de cristales e impactos de bala durante la confrontación en el sector La Grúa.
- Fuerzas conjuntas: En el operativo participaron la Dirección General de Migración junto al Ejército (ERD), la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD).
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Migración reporta agresión a tiros y pedradas contra agentes durante operativo en Imbert, Puerto Plata Noticias SIN · hace 2 h
- Agreden a tiros y pedradas a personal de Migración durante operativo en Puerto Plata Ensegundos.do · hace 2 h
- Haitianos apedrean agentes de Migración y militares en Imbert El Nuevo Diario · hace 2 h
- Atacan a tiros y pedradas a agentes de Migración y militares en Puerto Plata Diario Libre · hace 2 h
- Haitianos atacan a tiros y pedradas agentes de Migración AlMomento.net · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en el operativo de Puerto Plata?
Agentes de la Dirección General de Migración y militares fueron atacados a tiros y pedradas por nacionales haitianos durante labores de interdicción.
¿Dónde y cuándo ocurrió la agresión?
El hecho se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada en el sector La Grúa, del municipio de Imbert, en la provincia Puerto Plata.
¿Cuál fue el resultado de la intervención oficial?
La intervención concluyó con la detención de 15 haitianos en condición migratoria irregular y daños materiales en vehículos oficiales por impactos de bala y piedras.
¿Se reportaron personas heridas entre las autoridades?
No, la Dirección General de Migración informó que ningún miembro del personal actuante resultó lesionado durante el altercado.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Evalúa en un clic el recorrido informativo de esta tendencia. Resultados reales y anónimos.
Temas
Tendencias relacionadas
Hombres armados irrumpen en clínica del IMSS en Guasave y obligan a médicos a atender heridos
Hombres armados irrumpen en el IMSS de Guasave, Sinaloa, y amenazan a médicos para atender a heridos tras enfrentamientos.
El asesinato de un periodista que denunciaba al narcotráfico sacude a Costa Rica
El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, conocido por denunciar al narcotráfico, conmueve a Costa Rica en medio de honores fúnebres.
Cinco países de la UE presentan planes para crear un centro de deportación en Rwanda
Cinco países de la UE impulsan el primer centro de deportación de migrantes fuera del bloque, en Ruanda.
El caos entre las cinco fuerzas armadas que operan en Haití eleva el riesgo para la población civil: “Es una orquesta sin director”
El caos operativo entre las fuerzas armadas en Haití y la postura de El Salvador dominan la atención internacional.
Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones a músico por coautoría de “El baile del perrito”
Una condena judicial ordena a Wilfrido Vargas pagar RD$ 14 millones por la coautoría del éxito musical El baile del perrito.
Por falta de fondos, se quedan sin Buen Fin
La llegada del Buen Fin genera operativos de seguridad y opiniones divididas entre los compradores.