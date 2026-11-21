Dos misiles y un dron ruso caen en Polonia
Dos misiles rusos y un dron caen en Polonia en plenas maniobras militares europeas tras una masiva ofensiva contra Ucrania.
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El resumen
Qué ha ocurrido
Dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron en territorio polaco durante una masiva ofensiva de la Federación Rusa contra Ucrania, calificada por Varsovia como una grave violación y una provocación. El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó en rueda de prensa el impacto de estos objetos procedentes de Rusia en plena coincidencia con unas maniobras militares europeas. El ministro de Exteriores polaco declaró que no se les va a asustar ni a intimidar ante estos acontecimientos, mientras que la OTAN ha acusado a Moscú de una grave violación de los espacios de seguridad.
Contexto y datos clave
El ataque de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano afectó directamente a Polonia y se consolidó como uno de los mayores episodios desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022. Los impactos en suelo polaco se registraron a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania. Específicamente, uno de los misiles de crucero, modelo Ch-101, cayó en Nowy Lipowiec, dentro del distrito de Biłgoraj en el voivodato de Lublin. El segundo impacto se localizó en Rudnik nad Sanem, en el voivodato de Subcarpacia, y el dron a reacción impactó en Mołodycz.
- Impactos geográficos: Los proyectiles afectaron Nowy Lipowiec (Lublin), Rudnik nad Sanem (Subcarpacia) y Mołodycz, todos situados a menos de 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana.
- Tipo de armamento: Los informes oficiales detallan la caída de dos misiles rusos —incluyendo un misil de crucero Ch-101— y un dron a reacción.
- Reacción de Varsovia: El titular de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció que solicitará a los mandos de la OTAN reforzar la defensa del flanco oriental con aviones de vigilancia.
Qué vigilar a continuación
Las autoridades polacas mantienen la máxima alerta en su territorio tras la incursión de los proyectiles y el desarrollo de las maniobras militares europeas. Queda pendiente la respuesta oficial y coordinada que la Alianza Atlántica adoptará ante la solicitud de Varsovia de incrementar los operativos de vigilancia aérea en la frontera oriental, así como cualquier posible actualización diplomática por parte de Moscú o los gabinetes internacionales involucrados.
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Cobertura (6)
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Respuestas rápidas
¿Qué pasó con los misiles rusos en Polonia?
Dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron en territorio polaco tras una masiva ofensiva militar de Moscú contra Ucrania.
¿Cuándo y dónde cayeron los proyectiles?
Los impactos ocurrieron el viernes 20 de noviembre de 2026 en localidades como Nowy Lipowiec (Lublin), Rudnik nad Sanem (Subcarpacia) y Mołodycz, a menos de 50 km de la frontera ucraniana.
¿Qué postura ha adoptado el Gobierno de Varsovia?
El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó el suceso de provocación y anunció que pedirá a la OTAN reforzar el flanco oriental con aviones de vigilancia.
¿Qué tipo de armamento ruso afectó a territorio polaco?
Los informes gubernamentales confirmaron la presencia de dos misiles rusos, entre ellos un misil de crucero Ch-101, además de un dron a reacción.
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