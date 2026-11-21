La disputa geopolítica y comercial en la APEC

Perú se ha convertido en un escenario estratégico clave dentro de la rivalidad entre China y Estados Unidos por el control de sectores económicos en América Latina. La ofensiva estadounidense responde a la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por Washington a finales de 2025, orientada a restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental mediante el denominado corolario Trump a la doctrina Monroe. En este contexto, la presidenta peruana Keiko Fujimori sostuvo un encuentro con el mandatario chino Xi Jinping en Shenzhen, capital tecnológica de China, en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas bilaterales y de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Repercusiones económicas y posturas políticas

Diversos actores políticos y económicos han valorado la participación peruana en este foro internacional. El exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides destacó en Expreso que la cumbre permite afianzar los nexos comerciales con China, principal socio del Perú, y abrir nuevas oportunidades de exportación. Por su parte, el exministro Luis Miguel Castilla señaló a medios internacionales que la APEC constituye un espacio propicio para dialogar con ambas superpotencias de manera simultánea sin quedar supeditados a una disputa bilateral directa. Asimismo, el diputado Félix Chang subrayó que la presencia del país debe traducirse en atracción de inversiones, empleo y transferencia tecnológica, trascendiendo el ámbito estrictamente protocolar.