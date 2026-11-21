¡Perú codiciado! China y EE.UU. ponen la mirada en nuestro país, mientras cumbre APEC abre oportunidades comerciales y millonarias inversiones
Perú se posiciona en el centro de la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos durante la cumbre de la APEC en Shenzhen.
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El resumen
La disputa geopolítica y comercial en la APEC
Perú se ha convertido en un escenario estratégico clave dentro de la rivalidad entre China y Estados Unidos por el control de sectores económicos en América Latina. La ofensiva estadounidense responde a la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por Washington a finales de 2025, orientada a restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental mediante el denominado corolario Trump a la doctrina Monroe. En este contexto, la presidenta peruana Keiko Fujimori sostuvo un encuentro con el mandatario chino Xi Jinping en Shenzhen, capital tecnológica de China, en el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas bilaterales y de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Repercusiones económicas y posturas políticas
Diversos actores políticos y económicos han valorado la participación peruana en este foro internacional. El exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides destacó en Expreso que la cumbre permite afianzar los nexos comerciales con China, principal socio del Perú, y abrir nuevas oportunidades de exportación. Por su parte, el exministro Luis Miguel Castilla señaló a medios internacionales que la APEC constituye un espacio propicio para dialogar con ambas superpotencias de manera simultánea sin quedar supeditados a una disputa bilateral directa. Asimismo, el diputado Félix Chang subrayó que la presencia del país debe traducirse en atracción de inversiones, empleo y transferencia tecnológica, trascendiendo el ámbito estrictamente protocolar.
- Encuentro clave: Reunión entre Keiko Fujimori y Xi Jinping en Shenzhen previa a la cumbre APEC.
- Interés estratégico: Presión de Estados Unidos para frenar la influencia de Pekín en sectores económicos clave de Perú.
- Perspectiva económica: Declaraciones de Ismael Benavides y Luis Miguel Castilla sobre los beneficios comerciales y el margen de diálogo internacional.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Perú es tendencia en el ámbito internacional?
Porque se encuentra en el centro de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, atrayendo la atención de ambas potencias durante la cumbre de la APEC en Shenzhen.
¿Qué papel juega la cumbre APEC para el Perú según los expertos?
Según exministros como Luis Miguel Castilla, la APEC funciona como un foro en el que Perú puede dialogar al más alto nivel tanto con China como con Estados Unidos sin quedar condicionado por disputas bilaterales.
¿Qué reunión bilateral destacó en el marco de este foro?
La reunión entre la presidenta peruana Keiko Fujimori y el mandatario chino Xi Jinping en Shenzhen, realizada con motivo de los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
¿Qué postura ha adoptado Estados Unidos frente a esta dinámica?
Washington mantiene presiones para frenar la influencia de Pekín en América Latina, enmarcada en una estrategia de seguridad nacional orientada a restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental.
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