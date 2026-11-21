Comisión de The Lancet alerta: 10% de la población mundial sufre uso problemático de internet
Expertos globales urgen a gobiernos regular diseño adictivo de plataformas tras estudio que vincula scroll infinito y algoritmos con riesgos de salud pública.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Comisión de The Lancet alerta: 10% de la población mundial sufre uso problemático de internet
- Punto central: Expertos globales urgen a gobiernos regular diseño adictivo de plataformas tras estudio que vincula scroll infinito y algoritmos con riesgos de salud pública.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
El resumen
Qué ha ocurrido
La Comisión de The Lancet Psychiatry publicó un documento de consenso que estima que al menos el 10% de los más de 6.000 millones de usuarios de internet en el mundo presenta un uso problemático (PUI, por sus siglas en inglés). La comisión reclama a los gobiernos priorizar la salud pública frente a los intereses de la industria tecnológica y propone regular funciones como el scroll infinito y los algoritmos de recomendación que fomentan conductas compulsivas.
Contexto y datos clave
El informe identifica ocho comportamientos principales: trastornos por apuestas y videojuegos en línea, consumo adictivo de pornografía, cibercondría (búsqueda obsesiva de síntomas médicos) y uso compulsivo de redes sociales. Los expertos señalan mayor incidencia en países de ingresos bajos y medios, y especial vulnerabilidad en jóvenes. José César Perales, catedrático de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, equipara el uso problemático a adicciones como tabaco y alcohol, aunque advierte que no toda actividad en internet debe patologizarse y que restricciones mal diseñadas podrían afectar la libertad de expresión y el acceso a la información.
Qué vigilar a continuación
La presión regulatoria crece en paralelo a debates sobre soberanía digital y concentración de infraestructura cloud. Queda por ver si los gobiernos traducirán la evidencia científica en marcos legales vinculantes, cómo equilibrarán protección de la salud con derechos digitales y qué papel jugarán las plataformas en la autorregulación del diseño adictivo.
- Prevalencia: ≥10% de la población mundial usuaria de internet (≈600 millones de personas).
- Perfil de riesgo: Mayor en países de ingresos bajos/medios; jóvenes especialmente vulnerables.
- Conductas clave: Apuestas/videojuegos online, pornografía compulsiva, cibercondría, redes sociales.
- Demanda central: Regular scroll infinito, algoritmos de recomendación y diseño persuasivo.
- Advertencia: Restricciones deben evitar colisión con libertad de expresión y acceso a información.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La Comisión de The Lancet Psychiatry estima ≥10% de prevalencia global de uso problemático de internet.
- Expertos coinciden en pedir regulación de funciones adictivas (scroll infinito, algoritmos).
- Jóvenes y países de ingresos bajos/medios concentran mayor vulnerabilidad.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué marcos regulatorios concretos propondrán los gobiernos tras esta alerta?
- ¿Cómo se medirá y distinguirá clínicamente el PUI de otros trastornos comórbidos en la práctica asistencial?
|Medio
|Enfoque destacado
|EL PAÍS
|Detalla la nueva terminología 'Uso problemático de internet' (PUI) y cita textual la urgencia de priorizar salud pública frente a la industria.
|DW.com
|Enfatiza la petición de regular específicamente el scroll infinito y los algoritmos como funciones más adictivas.
|La Voz de Galicia
|Resalta la reclamación a gobiernos para cambiar el diseño estructural de internet.
Cobertura (7)
- Al menos el 10% de la población mundial sufre un uso problemático de internet: “Hay que priorizar la salud pública frente a la industria” EL PAÍS ·
- El consumo compulsivo de contenido en redes podría estar poniendo en riesgo a millones de personas, apuntan expertos Yahoo en Español Vida y Estilo ·
- Scroll infinito y algoritmos: comisión de expertos pide regular las funciones más adictivas de internet DW.com ·
- Científicos de todo el mundo reclaman a los gobiernos cambiar el diseño de internet La Voz de Galicia ·
- Tu atención es el negocio: los expertos piden leyes contra el diseño adictivo de la red MUNDIARIO ·
- El consumo compulsivo de contenido en redes podría estar poniendo en riesgo a millones de personas, apuntan expertos People en Español ·
- Lanzan una alerta mundial sobre el uso de Internet: ¿qué está pasando? Primera Hora ·
Fuentes directas consultadas
- Hackers siembran el pánico: falsas alertas nucleares golpean apps de emergencia en Rusia y Ucrania dw.com · Contraste documental
- Al menos el 10% de la población mundial sufre un uso problemático del internet: “Hay que priorizar la salud pública frente a la industria” elpais.com · Contraste documental
- ¿Qué pasa si Google y Microsoft caen a la vez? La economía mundial se ha hipotecado con un puñado de servidores elpais.com · Contraste documental
- Investigadores alertan: El uso excesivo de Internet provoca una adicción similar a la del tabaco y el alcohol antena3.com · Contraste documental
- Las tecnológicas lanzan una inquietante alerta a los gobiernos: «Tenemos una ventana limitada» eldebate.com · Contraste documental
- Las agencias de Seguridad de todo el mundo lanzan una advertencia pública global que lleva al cierre de sitios webs oficiales voz.us · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué es exactamente el 'uso problemático de internet' según The Lancet?
Es un término que reemplaza a 'adicción a internet' y abarca ocho conductas: trastornos por apuestas y videojuegos en línea, consumo adictivo de pornografía, cibercondría (búsqueda obsesiva de síntomas médicos) y uso compulsivo de redes sociales, entre otros.
¿Por qué la comisión pide regular el scroll infinito y los algoritmos?
Porque estas funciones están diseñadas para maximizar la retención de atención y fomentan conductas compulsivas, lo que la comisión considera un riesgo de salud pública que afecta al menos al 10% de usuarios globales.
¿Qué grupos poblacionales son más vulnerables según el estudio?
Los jóvenes y la población en países de ingresos bajos y medios presentan mayor incidencia de uso problemático de internet.
¿Qué riesgos advierten los expertos sobre una regulación mal diseñada?
José César Perales (Universidad de Granada) advierte que restricciones amplias podrían afectar derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información, y que no toda actividad en internet debe interpretarse bajo el modelo de adicción.
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