Qué ha ocurrido

La Comisión de The Lancet Psychiatry publicó un documento de consenso que estima que al menos el 10% de los más de 6.000 millones de usuarios de internet en el mundo presenta un uso problemático (PUI, por sus siglas en inglés). La comisión reclama a los gobiernos priorizar la salud pública frente a los intereses de la industria tecnológica y propone regular funciones como el scroll infinito y los algoritmos de recomendación que fomentan conductas compulsivas.

Contexto y datos clave

El informe identifica ocho comportamientos principales: trastornos por apuestas y videojuegos en línea, consumo adictivo de pornografía, cibercondría (búsqueda obsesiva de síntomas médicos) y uso compulsivo de redes sociales. Los expertos señalan mayor incidencia en países de ingresos bajos y medios, y especial vulnerabilidad en jóvenes. José César Perales, catedrático de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, equipara el uso problemático a adicciones como tabaco y alcohol, aunque advierte que no toda actividad en internet debe patologizarse y que restricciones mal diseñadas podrían afectar la libertad de expresión y el acceso a la información.

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Qué vigilar a continuación

La presión regulatoria crece en paralelo a debates sobre soberanía digital y concentración de infraestructura cloud. Queda por ver si los gobiernos traducirán la evidencia científica en marcos legales vinculantes, cómo equilibrarán protección de la salud con derechos digitales y qué papel jugarán las plataformas en la autorregulación del diseño adictivo.