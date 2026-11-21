Qué ha ocurrido

El sábado 21 de noviembre de 2026 Francia vivió su sexto fin de semana consecutivo de movilizaciones nacionales contra el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la crisis de la vivienda. Según el Ministerio del Interior, participaron 82.500 personas en todo el país, frente a las 106.000 del 14 de noviembre y las 550.000 del 17 de octubre. Los organizadores (sindicatos y colectivos estudiantiles) elevan la cifra a 150.000, frente a 200.000 una semana antes y 800.000 en el arranque. En París la concentración en la plaza de la República transcurrió en ambiente festivo, aunque se registraron choques aislados con la policía en París, Toulouse y Burdeos, con 144 detenidos según LaSexta.

Contexto y datos clave

El ciclo de protestas estalló a mediados de septiembre impulsado por estudiantes de secundaria que exigían mejoras en la educación y derivó en una campaña transversal contra la inflación, la precariedad laboral, la brutalidad policial y, en esta última jornada, la crisis de la vivienda. La asociación Derecho a la Vivienda (DAL) y la plataforma Vivienda para Todos y Todas se sumaron a la convocatoria, vinculando la movilización francesa a una jornada europea por el derecho a la vivienda. El retroceso numérico es continuado: Interior contabilizó 550.000 (17 oct), 410.000 (24 oct), 320.000 (31 oct), 146.000 (7 nov), 106.000 (14 nov) y 82.500 (21 nov), una caída superior al 80 % en cinco semanas.

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Qué vigilar a continuación

La capacidad de los sindicatos y colectivos para revertir la erosión de la participación, la respuesta del Gobierno ante la ampliación de reivindicaciones (vivienda, Europa) y la evolución de los incidentes violentos puntuales marcarán si el movimiento se estabiliza, se radicaliza o se diluye en las próximas semanas.