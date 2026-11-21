Qué ha ocurrido

Este sábado 21 de noviembre de 2026, dos drones ucranianos impactaron contra el buque de carga ruso Sparta II mientras navegaba en aguas internacionales del golfo de Finlandia, a unas tres millas náuticas de la frontera rusa y al oeste de la isla de Gogland (Suursaari). La embarcación, que se dirigía al enclave de Kaliningrado, se incendió y derivó hacia aguas territoriales finlandesas, donde permanece anclada al sur de Lovisa. La Guardia de Fronteras finlandesa coordina el rescate de la tripulación y las labores de contención de daños medioambientales, y ha confirmado que no hay riesgo para el resto del tráfico marítimo.

Contexto y datos clave

Objetivo y ruta: El Sparta II cubría la ruta hacia Kaliningrado, exclave ruso en el Báltico.

El Sparta II cubría la ruta hacia Kaliningrado, exclave ruso en el Báltico. Autoría del ataque: El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, atribuyó la acción a Ucrania y señaló que durante la noche previa se habían lanzado unos 80 drones contra su región.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, atribuyó la acción a Ucrania y señaló que durante la noche previa se habían lanzado unos 80 drones contra su región. Respuesta finlandesa: El primer ministro Petteri Orpo declaró que “Ucrania tiene derecho a luchar contra el agresor” y que las autoridades han notificado el incidente a los aliados de la OTAN.

El primer ministro Petteri Orpo declaró que “Ucrania tiene derecho a luchar contra el agresor” y que las autoridades han notificado el incidente a los aliados de la OTAN. Incidente paralelo: Finlandia investiga una posible violación de su espacio aéreo por un helicóptero ruso ocurrida en las mismas horas.

Qué vigilar a continuación

La evolución del vertido potencial de combustible, la conclusión de la evacuación de la tripulación y la reacción diplomática de Rusia y la OTAN marcarán si el episodio escala la tensión en el Báltico. Queda pendiente confirmar el alcance real de los daños estructurales del Sparta II y si hay bajas entre la dotación.