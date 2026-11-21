Qué ha ocurrido

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció el 21 de noviembre de 2026 el derribo de un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre el estrecho de Ormuz, atribuyéndolo a un avanzado sistema antiaéreo propio. Según la agencia IRNA, se trataría del 58.º aparato de este modelo destruido desde el inicio del conflicto. El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) desmintió simultáneamente que Irán hubiera atacado un caza F-16 el día anterior, afirmando que todos sus aviones en la región están a salvo.

Contexto y datos clave

El MQ-9 Reaper, fabricado por General Atomics, es una plataforma de vigilancia, reconocimiento y ataque de precisión con autonomía de hasta 27 horas y un coste unitario estimado entre 30 y 50 millones de dólares según el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. El estrecho de Ormuz es una arteria energética estratégica por donde transita una parte significativa del petróleo mundial. La escalada coincide con informaciones sobre ataques a petroleros frente a Omán y bombardeos estadounidenses contra una base de misiles iraní en la isla de Qeshm, según reportan DW y El Mundo.

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Qué vigilar a continuación

La verificación independiente del derribo, la respuesta militar y diplomática de Washington, el impacto en los mercados energéticos y la evolución de los contactos para un acuerdo nuclear "permanente" mencionado por la administración Trump.