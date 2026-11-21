Irán derriba un dron MQ-9 Reaper en el estrecho de Ormuz y eleva la tensión militar
La Guardia Revolucionaria anuncia el derribo del dron número 58 mientras EE. UU. niega ataques a sus cazas F-16.
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- Clave informativa: Irán derriba un dron MQ-9 Reaper en el estrecho de Ormuz y eleva la tensión militar
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El resumen
Qué ha ocurrido
La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció el 21 de noviembre de 2026 el derribo de un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre el estrecho de Ormuz, atribuyéndolo a un avanzado sistema antiaéreo propio. Según la agencia IRNA, se trataría del 58.º aparato de este modelo destruido desde el inicio del conflicto. El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) desmintió simultáneamente que Irán hubiera atacado un caza F-16 el día anterior, afirmando que todos sus aviones en la región están a salvo.
Contexto y datos clave
El MQ-9 Reaper, fabricado por General Atomics, es una plataforma de vigilancia, reconocimiento y ataque de precisión con autonomía de hasta 27 horas y un coste unitario estimado entre 30 y 50 millones de dólares según el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. El estrecho de Ormuz es una arteria energética estratégica por donde transita una parte significativa del petróleo mundial. La escalada coincide con informaciones sobre ataques a petroleros frente a Omán y bombardeos estadounidenses contra una base de misiles iraní en la isla de Qeshm, según reportan DW y El Mundo.
Qué vigilar a continuación
La verificación independiente del derribo, la respuesta militar y diplomática de Washington, el impacto en los mercados energéticos y la evolución de los contactos para un acuerdo nuclear "permanente" mencionado por la administración Trump.
- Fecha y lugar: 21 de noviembre de 2026, estrecho de Ormuz.
- Actor que anuncia el derribo: Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.
- Plataforma derribada: MQ-9 Reaper (EE. UU.).
- Número reclamado: 58.º dron MQ-9 destruido según Irán.
- Respuesta oficial EE. UU.: CENTCOM niega ataque a F-16; sin confirmación independiente del derribo del MQ-9.
- Coste estimado del dron: 30-50 millones USD.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Irán anuncia el derribo de un MQ-9 Reaper en el estrecho de Ormuz el 21 de noviembre de 2026
- La cifra de 58 drones MQ-9 derribados es reclamada por fuentes iraníes (IRNA, CGRI)
- EE. UU. (CENTCOM) desmiente el ataque a un F-16 pero no ha confirmado ni negado oficialmente la pérdida del MQ-9
Qué falta por confirmar
- Confirmación independiente (imágenes, telemetría, reconocimiento oficial de EE. UU.) de la pérdida del MQ-9
- Alcance real de los ataques cruzados reportados (bases en Kuwait/Bahrein, isla de Qeshm, petroleros) y su coordinación
|Medio
|Enfoque destacado
|20minutos
|Titular directo centrado en el derribo del dron sobre el estrecho de Ormuz
|Investing.com España
|Enmarca el incidente en la búsqueda de un acuerdo nuclear "permanente" por Trump y ataques a petroleros frente a Omán
|DW.com
|Reporta bombardeos estadounidenses contra una base de misiles iraní en la isla de Qeshm como parte de la escalada
|El Mundo
|Señala ataques iraníes contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein junto a bombardeos de EE. UU. en Ormuz
|heraldo.es
|Cita a IRNA y el desmentido de CENTCOM sobre el F-16; subraya la falta de detalles adicionales por parte iraní
Cobertura (7)
- Irán derriba un dron estadounidense MQ-9 sobre el estrecho de Ormuz Heraldo de Aragón ·
- Irán derriba un dron de EEUU sobre el estrecho de Ormuz 20minutos ·
- Trump busca un acuerdo nuclear "permanente" con Irán; dos petroleros atacados frente a Omán Investing.com España ·
- Aviones de Estados Unidos atacan una base iraní de misiles en la isla de Qeshm DW.com ·
- Irán pasa al ataque para superar el bloqueo de Trump El Correo ·
- Irán ataca bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein mientras EEUU bombardea Ormuz El Mundo ·
- Irán derriba un dron estadounidense MQ-9 sobre el estrecho de Ormuz 20 Minutos ·
Fuentes directas consultadas
- Irán asegura haber derribado el dron número 58 de EEUU en Ormuz negocios.com · Contraste documental
- Irán derriba un dron estadounidense MQ-9 sobre el estrecho de Ormuz heraldo.es · Contraste documental
- El Ejército de Irán informa de daños a un caza F-16 estadounidense y de la cancelación de su misión es.irna.ir · Contraste documental
- Nuevo sistema de defensa aérea iraní derriba dron estadounidense prensa-latina.cu · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó exactamente con el dron estadounidense MQ-9 en el estrecho de Ormuz?
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el 21 de noviembre de 2026 haber derribado un MQ-9 Reaper estadounidense en el estrecho de Ormuz usando un sistema antiaéreo avanzado, calificándolo como el 58.º dron de ese modelo destruido. EE. UU. no ha confirmado independientemente la pérdida.
¿Por qué es tendencia este derribo ahora?
Porque ocurre en plena escalada militar simultánea: EE. UU. bombardea una base de misiles en Qeshm, Irán ataca bases en Kuwait y Bahrein, hay reportes de petroleros atacados frente a Omán y la administración Trump busca un acuerdo nuclear "permanente", todo lo que tensiona los mercados energéticos.
¿Qué es el MQ-9 Reaper y cuánto cuesta?
Es un dron de vigilancia, reconocimiento y ataque de precisión fabricado por General Atomics, con hasta 27 horas de autonomía y capacidad de portar sensores y armamento guiado. Su coste unitario se estima entre 30 y 50 millones de dólares según el Congreso de EE. UU.
¿Ha respondido oficialmente Estados Unidos al derribo?
El Mando Central (CENTCOM) desmintió que Irán hubiera atacado un caza F-16 el viernes, afirmando que todos sus aviones están a salvo, pero no ha emitido confirmación ni desmentido oficial sobre la pérdida del MQ-9 Reaper anunciada por Irán.
¿Qué consecuencias tiene para el estrecho de Ormuz y el petróleo?
El estrecho es una arteria energética crítica; la escalada militar eleva el riesgo para el tránsito de petroleros y presiona al alza los precios del crudo, mientras los mercados evalúan la posibilidad de un conflicto más amplio o un acuerdo diplomático que reduzca la tensión.
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