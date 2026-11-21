Reclamo del propietario de Raiders

Mark Davis, dueño de Las Vegas Raiders, expresó su malestar tras el estreno de "Madden" en Prime Video esta semana. En declaraciones a USA Today Sports, Davis dijo sentirse "herido" por la forma en que el filme retrata a su padre, Al Davis, legendario ejecutivo y entrenador del Salón de la Fama. "Hice lo mejor que pude para protegerlo", afirmó, y denunció que es "absolutamente un crimen" que se caracterice de manera injusta a personas fallecidas que no pueden defender su legado.

Detalles de la producción y la controversia

La película, dirigida por David O. Russell, narra la vida de John Madden (Nicolas Cage) y su relación con Al Davis (Christian Bale). Críticas como la de Associated Press señalan interpretaciones que van de la parodia al drama serio, y la escena que muestra a Al Davis desestimando la visita de Madden al hospital tras la lesión de Darryl Stingley en 1978 ha generado especial rechazo. Mark Davis calificó el filme de "lleno de turducken", en alusión al plato que John Madden popularizó en sus transmisiones.

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