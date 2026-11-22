Resultados del sorteo El Gordo de La Primitiva del domingo 22 de noviembre de 2026
Publicación oficial de números premiados y comprobación de décimos en el sorteo extraordinario dominical
Detectado · Actualizado
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- Punto central: Publicación oficial de números premiados y comprobación de décimos en el sorteo extraordinario dominical
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El resumen
Sorteo y publicación de resultados
El domingo 22 de noviembre de 2026 se celebró un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva, modalidad extraordinaria de Loterías y Apuestas del Estado. Los medios El Confidencial y 20minutos habilitaron herramientas de comprobación en directo para que los jugadores pudieran verificar sus décimos al cierre del sorteo.
Otros sorteos simultáneos en España y América
La misma jornada concentró múltiples sorteos de lotería. Antena 3 publicó los resultados del Sueldazo y el Super Once de la ONCE, mientras que Semana informó de los números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche y de La Antioqueñita Día y Tarde en Colombia. El Universal y Univision completaron la cobertura con su portada impresa y el santoral del día, respectivamente.
- Sorteo principal: El Gordo de La Primitiva (España)
- Sorteos ONCE: Sueldazo y Super Once
- Loterías colombianas: Chontico Día, Chontico Noche, La Antioqueñita Día, La Antioqueñita Tarde
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El 22 de noviembre de 2026 se celebró el sorteo de El Gordo de La Primitiva con publicación de resultados en directo
- Múltiples medios ofrecieron comprobadores online para verificar décimos y números premiados
- La jornada incluyó otros sorteos de la ONCE y loterías regionales colombianas
Qué falta por confirmar
- Número exacto de décimos premiados y distribución geográfica de los premios mayores
- Importe total repartido en el sorteo de El Gordo de La Primitiva del 22 de noviembre
|Medio
|Enfoque destacado
|20minutos
|Página de resultados y comprobación de El Gordo del domingo 22 de noviembre de 2026
|Semana
|Números ganadores de Chontico Día, Chontico Noche, La Antioqueñita Día y La Antioqueñita Tarde en Colombia
Cobertura (5)
- Comprobar El Gordo: resultados del domingo 22 de noviembre de 2026 20minutos ·
- ¿Fue ganador? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche del 22 de noviembre de 2026 Semana ·
- Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo 22 de noviembre de 2026 Semana ·
- Portada impresa del 22 de noviembre de 2026 El Universal ·
- ¿Buscas saber el santoral de hoy domingo 22 de noviembre de 2026? Univision ·
Fuentes directas consultadas
- Sorteo El Gordo de La Primitiva: comprobar resultados del domingo 22 de noviembre, hoy en directo elconfidencial.com · Contraste documental
- Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 22 de noviembre de 2026 antena3.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué sorteo principal se celebró el 22 de noviembre de 2026?
Se celebró el sorteo de El Gordo de La Primitiva, modalidad extraordinaria de Loterías y Apuestas del Estado, con publicación de resultados en directo.
¿Dónde se pueden comprobar los resultados del sorteo?
Medios como El Confidencial y 20minutos habilitaron comprobadores online para verificar décimos y números premiados al cierre del sorteo.
¿Qué otros sorteos coincidieron en la misma fecha?
El mismo domingo se sortearon el Sueldazo y Super Once de la ONCE en España, y las loterías Chontico Día, Chontico Noche, La Antioqueñita Día y La Antioqueñita Tarde en Colombia.
¿Cuál fue la cobertura mediática de la jornada?
Además de los resultados de lotería, El Universal publicó su portada impresa y Univision ofreció el santoral correspondiente al 22 de noviembre de 2026.
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