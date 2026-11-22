Sorteo y publicación de resultados

El domingo 22 de noviembre de 2026 se celebró un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva, modalidad extraordinaria de Loterías y Apuestas del Estado. Los medios El Confidencial y 20minutos habilitaron herramientas de comprobación en directo para que los jugadores pudieran verificar sus décimos al cierre del sorteo.

Otros sorteos simultáneos en España y América

La misma jornada concentró múltiples sorteos de lotería. Antena 3 publicó los resultados del Sueldazo y el Super Once de la ONCE, mientras que Semana informó de los números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche y de La Antioqueñita Día y Tarde en Colombia. El Universal y Univision completaron la cobertura con su portada impresa y el santoral del día, respectivamente.

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