Qué ha ocurrido en la sesión del Barcelona

El Barcelona completó su sesión de entrenamiento de cara al encuentro frente al Villarreal en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. La principal novedad de la jornada matinal estuvo marcada por la presencia de dos jóvenes talentos de apenas 16 años procedentes de las categorías inferiores: el defensa central Mika Baza y el extremo Noah García, quienes se unieron a la dinámica del primer equipo bajo la atenta mirada del técnico alemán Hansi Flick.

Contexto y datos clave del entrenamiento

La convocatoria de estos dos futbolistas juveniles responde principalmente a la baja de Andreas Christensen y al hecho de que el Barça Atlètic y el Juvenil A afrontaban compromisos competitivos de gran exigencia, como el derbi ante el Espanyol B. Por otro lado, futbolistas como Pau Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie de Jong y Dani Olmo se ejercitaron con total normalidad, mientras que los internacionales regresaron progresivamente a la disciplina del grupo tras el parón de selecciones de noviembre.

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Mika Baza: Central de 16 años fichado procedente del Hamburgo y primo del defensa del Bayern Múnich Jonathan Tah.

Central de 16 años fichado procedente del Hamburgo y primo del defensa del Bayern Múnich Jonathan Tah. Noah García: Extremo de 16 años que regresó al club tras una fructífera cesión en el CE Sabadell.

Extremo de 16 años que regresó al club tras una fructífera cesión en el CE Sabadell. Disponibilidad: Jugadores clave como Dani Olmo, Pau Cubarsí y Jules Koundé entrenaron con el grupo, al tiempo que se confirmó la baja de Andreas Christensen.

Qué vigilar de cara al partido

El rendimiento táctico de Hansi Flick y la configuración definitiva del once inicial centran la atención mediática y deportiva en la previa del enfrentamiento liguero contra el Villarreal. La gestión de las ausencias defensivas y la evolución física de los futbolistas que acaban de reincorporarse de sus respectivos compromisos internacionales definirán las opciones estratégicas de los azulgranas en el Spotify Camp Nou.