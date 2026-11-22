Experimento clave para el programa Artemis

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón (EE. UU.) han completado con éxito el ciclo de vida de la patata en un simulador de regolito lunar —la capa de roca y polvo que cubre la superficie del satélite— al que se añadió vermicompost, un abono orgánico producido por lombrices. El estudio, publicado en npj Microgravity con financiación de la NASA, responde a la necesidad del programa Artemis de establecer una presencia humana permanente en la Luna reduciendo la dependencia de costosos reabastecimientos desde la Tierra.

Resultados nutricionales y de seguridad

Los tubérculos cosechados mostraron rendimientos y valor nutricional comparables a los cultivados en suelo terrestre, sin aumento significativo de glicoalcaloides, toxinas que pueden causar problemas gastrointestinales y neurológicos. La patata fue elegida por su alta densidad calórica por unidad de superficie, aporte de potasio, vitamina C, proteínas y alto índice de saciedad.

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