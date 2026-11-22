Cambio de paradigma: de fenotipo a endotipo y teratipo

La medicina de precisión está transformando el abordaje de la artrosis al integrar biomarcadores genéticos, ómicos, de imagen y clínicos para definir endotipos (mecanismos biológicos subyacentes) y teratipos (respuesta a terapias específicas), según explicaron especialistas en el curso coordinado por la Universidad de A Coruña y PANLAR. La Dra. Raquel Largo (IIS-FJD) subrayó que esta estrategia permite identificar etapas precoces y diseñar tratamientos personalizados para pacientes ya sintomáticos.

Agonistas GLP-1 y medicina regenerativa: dos frentes prometedores

El profesor Francisco J. Blanco destacó el creciente interés en agonistas del receptor GLP-1 (como semaglutida) para la artrosis de rodilla: su efecto en la pérdida de peso reduce la carga mecánica y mejora dolor y función, aunque no se ha demostrado que frenen el daño estructural. Paralelamente, la Dra. Martínez Dubois apuntó a la convergencia de medicina regenerativa (biomateriales, ingeniería de tejidos) y de precisión para la reparación del cartílago.

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