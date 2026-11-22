Resultado del primer partido de playoffs

El Columbus Crew se impuso 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en el Nu Stadium, en el encuentro de ida de la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026. El partido se disputó el sábado 21 de noviembre de 2026, con Messi como titular y bajo la dirección de Cristian "Kily" González, según reportó MDZol. Las Garzas jugaron con uno menos desde el minuto 36 por la expulsión de Luján y no lograron contener al conjunto de Ohio.

Detalles de la serie y próximos partidos

La eliminatoria se juega al mejor de tres partidos. La revancha está programada para el viernes 27 de noviembre en cancha del Columbus Crew, y si fuera necesario un tercer encuentro, se definiría en Miami el 1 o 2 de diciembre, según informó MDZol. MARCA MX indicó que el encuentro se transmitió por Apple TV y que no había transmisión de TV confirmada en México.

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