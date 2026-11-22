Columbus Crew vence 3-0 a Inter Miami de Messi en el inicio de los playoffs de la MLS 2026
Inter Miami cayó como local ante Columbus Crew en el primer partido de los playoffs de la MLS 2026, con Messi de titular y una expulsión temprana de Luján.
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- Clave informativa: Columbus Crew vence 3-0 a Inter Miami de Messi en el inicio de los playoffs de la MLS 2026
- Punto central: Inter Miami cayó como local ante Columbus Crew en el primer partido de los playoffs de la MLS 2026, con Messi de titular y una expulsión temprana de Luján.
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El resumen
Resultado del primer partido de playoffs
El Columbus Crew se impuso 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en el Nu Stadium, en el encuentro de ida de la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026. El partido se disputó el sábado 21 de noviembre de 2026, con Messi como titular y bajo la dirección de Cristian "Kily" González, según reportó MDZol. Las Garzas jugaron con uno menos desde el minuto 36 por la expulsión de Luján y no lograron contener al conjunto de Ohio.
Detalles de la serie y próximos partidos
La eliminatoria se juega al mejor de tres partidos. La revancha está programada para el viernes 27 de noviembre en cancha del Columbus Crew, y si fuera necesario un tercer encuentro, se definiría en Miami el 1 o 2 de diciembre, según informó MDZol. MARCA MX indicó que el encuentro se transmitió por Apple TV y que no había transmisión de TV confirmada en México.
- Marcador final: Inter Miami 0 - 3 Columbus Crew.
- Sede: Nu Stadium, Florida.
- Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.
- Expulsión: Luján, minuto 36, dejando a Inter Miami con diez jugadores.
- Estado de la serie: Columbus Crew lidera 1-0 en la eliminatoria al mejor de tres.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Inter Miami perdió 3-0 como local ante Columbus Crew en el primer partido de los playoffs de la MLS 2026
- Lionel Messi fue titular en el equipo de Inter Miami dirigido por Cristian "Kily" González
- La serie se define al mejor de tres partidos, con revancha el 27 de noviembre en Columbus
|Medio
|Enfoque destacado
|MDZol
|Destacó que Inter Miami jugó con uno menos desde el minuto 36 por la expulsión de Luján y que ahora está obligado a ganar la revancha
|deportestvc.com
|Reportó una acción disciplinaria donde el árbitro Allen Chapman mostró tarjeta amarilla a Messi y a Tapia, y que Columbus Crew se fue al descanso ganando 1-0
Cobertura (5)
- Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Columbus Crew, por la MLS 2026 Yahoo ·
- Inter Miami CF marca usa ·
- Con Lionel Messi de titular, Inter Miami inicia los playoffs de la MLS contra el Columbus Crew Infobae ·
- Inter Miami recibe al Columbus en el inicio de los playoffs Telemundo Miami ·
- Inter Miami - Columbus en vivo: resultado de Messi hoy y goles de Playoffs MLS 2026, en directo Diario AS ·
Fuentes directas consultadas
- Inter Miami - Columbus Crew EN VIVO | 0-3 Lionel Messi hoy en directo MLS Playoffs 2026 marca.com · Contraste documental
- En vivo: el Inter Miami de Messi juega con uno menos y cae 3-0 como local ante Columbus Crew mdzol.com · Contraste documental
- Lionel Messi agrede a jugador de Columbus Crew en Play Off de la MLS deportestvc.com · Contraste documental
- inter miami – columbus crew y el reto de Messi elperiodico.digital · Contraste documental
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